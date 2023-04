G-voetballers organiseren benefiet voor gezichtsreconstructie van ploegmaat Nebiy (11)

De G-voetballers van Menen blinken niet alleen uit op het veld, ze blijken behalve veel talent ook nog eens over een peperkoeken hart te beschikken. Samen met hun coach Mariando organiseren ze een benefietactie voor ploegmaat Nebiy (11), die voor een loodzware gezichtsreconstructie staat. “Het ziekenfonds komt slechts tussen voor een fractie van de kost, dus willen wij helpen.”

Gemotiveerd, alert en een heuse dribbelkoning. De 11-jarige Nebiy Nuguse loopt gezwind voorbij de tegenstanders, tijdens een wedstrijd waarbij de G-Kids van KSCT Menen de ene goal na de andere socren. Nebiy is de motor van de ploeg op het veld en kan er zich tot de absolute doelpuntenkampioen kronen. “Vijf jaar geleden kreeg Nebiy de kans zich in te schrijven en hij hapte meteen toe”, lacht zijn trotse mama vanaf de zijlijn. Met een arendsoog houdt ze haar kleine telg in de gaten en geeft ze sporadisch, tactisch advies. “Pas de bal naar je teamgenootje, ga naar links, SCHIETEN!”

Zware operatie

Haar moederhart draait overuren tijdens de spannende match, een van de laatste die Nebiy in een lange tijd zal kunnen spelen. “Nebiy werd net iets anders dan de andere kinderen geboren, waardoor zijn gezicht en handen niet die perfecte vorm hebben. Voor mij is hij natuurlijk wel perfect, maar er komt nu een erg zware operatie aan. Specialisten zullen proberen zijn gezicht te reconstrueren om te vermijden dat het zijn verdere groei en evolutie in gevaar zou brengen. Ik ben natuurlijk ongerust want dit is echt wel een zware beproeving voor Nebiy. Maar het is een vechter. Zowel op als naast het voetbalveld probeert hij altijd het beste van zichzelf te geven en dat zal hier ook niet anders zijn.”

“Voetballers zijn misschien allemaal wel stoere kerels, maar dit kan niemand onberoerd laten”

Het verhaal van de kleine knul laat niemand onberoerd en ook zijn trainer en ploegmaatjes leven met de knaap mee. Het spoorde hen zelfs aan een heus liefdadigheidsevenement op poten te zetten. “De mama van Nebiy is een alleenstaande dame die na heel wat omzwervingen vanuit Somalië in België terecht is gekomen.”

Trainer Mariando Deleye (42), die bezig is aan zijn eerste jaar als coach voor het G-voetbal, werd geraakt door het verhaal. “Kwatongen durven al eens zeggen dat we een mutualiteit voor iets hebben, maar voor deze erg zware operatie komt die slechts voor een fractie van de kost tussen. Die dame is alleen en offert alles op voor haar zoontje. Voetballers zijn misschien allemaal wel stoere kerels, maar dit kan niemand onberoerd laten.”

Voetbalbenefiet

Na enkele vergaderingen en brainstormsessies, konden zowel de trainer als de rest van het bestuur uitpakken met een compleet evenement. “En dat doen we op de manier dat we het best van al doen: met voetbal!”

Hoewel er nog enkele details moeten worden geregeld, zijn de grote krijtlijnen alvast uitgetekend. “Op 3 juni zullen op de velden van KSCT Menen wedstrijden worden georganiseerd, iedereen kan er terecht voor een hapje en een drankje en natuurlijk zullen er ook extra activiteiten zijn zoals een tombola. De integrale opbrengst van deze dag zal richting Nebiy en zijn mama gaan. Het is slechts een kleine druppel, dat begrijpen we ook wel. Toch is het voor ons belangrijk om zoveel mogelijk te doen om te helpen.”

Nebiy in actie bij de G-ploeg van Menen. © CLL

“De mama van Nebiy zal zo merken dat ze er niet alleen voor staat en ook naar Nebiy toe geven we een duidelijk signaal. Hij groeide de afgelopen jaren uit tot een erg belangrijke schakel in de groep. Ik ben hier pas een jaar trainer, maar ook de voorgaande jaren leerde ik hem als een pientere speler kennen. Mijn zoon speelt in dezelfde ploeg dus voor ik de jas van coach aantrok, stond ik eveneens aan de zijlijn te supporteren. We denken trouwens dat hij zeker zes maanden buiten strijd zal zijn. Maar ook tijdens de lange revalidatie zal hij steeds op zijn team kunnen rekenen. Want Nebiy is er een van ons!”

Benefiet voor Nebiy Nuguse, op zaterdag 3 juni op de terreinen van voebalclub KSCT Menen.