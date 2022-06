G-voetbal Kortrijk Teens wint ING G-toernooi bij Noorderburen in Dronten

En of G-voetbal Kortrijk Teens scoorde op de vierde editie van het ING G-toernooi in Dronten. De ploeg ging op zaterdag 18 juni met de overwinning aan de haal, een prachtige afsluiter van het seizoen. Dave Vanhoutte (teammanager G-voetbal Kortrijk Teens): “De teamgeest was fantastisch. Het was één groot feest!”

Op het ING G-toernooi, een organisatie van asv Dronten, werden alle G-voetballers onder de noemer ‘Je mag er ZIJN’ als VIP behandeld. Ze kwamen tijdens een heuse VIP-ceremonie via de rode loper het hoofdveld op, werden de hele dag in de watten gelegd en konden ook genieten van muziek en dans. Alle deelnemende teams ontvingen een beker en alle spelers een attentie. Er kon natuurlijk maar één winnaar zijn en deze keer was dit G-voetbal Kortrijk Teens.

Teammanager Dave Vanhoutte: “De spelers waren zeer enthousiast om deel te nemen. We vertrokken om vijf uur ‘s morgens vanuit Kortrijk naar Dronten, waar we fantastisch onthaald werden. We speelden zes wedstrijden, die we allemaal wonnen. De teamgeest was fantastisch. We waren een echt dreamteam. Onze podiumplaats wekte toch wat emoties op bij zowel de spelers, ouders als de trainers. En de terugrit was één groot feest. De spelers voetballen al lang samen. Ze zijn samen gegroeid en hebben zich samen ontplooid. Daar zijn we allen bijzonder trots op. Kinderen met een beperking uit hun isolement halen en hun favoriete sport laten beoefenen in een mooie infrastructuur, daar doen we het voor!”