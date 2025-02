Fusiegemeente Wingene lanceert twee nieuwe magazines in de ‘rebranding’ van hun communicatie: “Bewijs dat fusie zaken verbetert”

Inwoners van de fusiegemeente Wingene kregen zopas het eerste exemplaar van het vernieuwde infomagazine in de bus. De eerste indruk is alvast positief. Het magazine oogt als een lifestyle blad met een aantrekkelijke lay-out, een moderne ‘look’ en gevarieerd nieuws in een fris jasje. “Dit toont opnieuw aan dat we met de fusie zaken willen verbeteren”, reageert schepen voor Communicatie Brecht Warnez. Midden februari valt ook het zogenaamde UiT-magazine in de bus: een magazine waarin activiteiten van lokale verenigingen en organisatoren worden gebundeld.

Het Wingense gemeentebestuur toont zich alvast bijzonder tevreden over het resultaat van beide magazines. “Met trots lanceren we het vernieuwde infomagazine”, laat burgemeester Lieven Huys weten. “Dit magazine brengt niet alleen nieuws en belangrijke informatie, maar we maken ook ruimte voor échte verhalen van échte mensen. Want het zijn die verhalen die onze gemeente kleur geven. We hopen dat dit magazine inspireert, informeert en verbindt.” Het infomagazine wordt vanaf februari vijf keer per jaar huis-aan-huis bedeeld in Ruiselede, Wingene en Zwevezele.

Eén Wingenebon

Het infomagazine opent alvast met een interessant interview met Ann De Rycke, inwoonster van Kruiskerke. Ze is mantelzorger voor haar buurman Germain, heeft een flexi-job bij de alpacaboerderij Sunset en werkt met kinderen in huiswerkklassen. Een schoolvoorbeeld van inzet en waardering. Kort nieuws heeft het over interessante apps zoals BE-Alert en 112 BE. Tot 31 maart bestaat er zoiets als een groepsaankoop voor kippen (www.wingene.be – Groepsaankoop kippen). Een dubbele pagina brengt een helder overzicht over het gemeentelijk nummer 1750. Adviesraden en het Welzijnspunt zijn andere thema’s die uitgelicht worden. Nieuws is alvast dat het idee van de Ruislébon wordt overgenomen in Wingene, waardoor je met een gloednieuwe Wingenebon terecht kan in alle handelszaken in Ruiselede, Zwevezele en Wingene. Wie nog over een Ruislébon beschikt, kan die nog blijven gebruiken maar dan alleen in Ruiselede.

Uitneembare kalender

“Het andere nieuwe UiT-magazine is eigenlijk een mooi voorbeeld hoe je door de fusie ook het beste van twee werelden kan verzoenen en zelfs nog beter maken”, legt schepen Warnez uit. “In Ruiselede beschikte men elke maand over een A4-tje in zeer kleine druk en in een vormgeving die toch gepasseerd is. Het nieuwe UiT-magazine van liefst 24 bladzijden zal – zeker in Ruiselede – een enorme verbetering zijn. Het wordt een belevingsmagazine met interviews, activiteiten en tips en mét een uitneembare kalender. Het zal alleen zaak zijn het invoeren van de activiteiten bij verenigingen en organisaties voldoende ingeburgerd te krijgen, want dat wil niet altijd lukken.”

“UiT-magazine verzoent het beste van twee werelden” – Brecht Warnez

Ook dit UiT-magazine verschijnt vijfmaal per jaar en zal met het infomagazine tijdens het jaar afwisselend in je postbus opduiken.