Fusie tussen vzw Het Havenhuis en De Lovie vzw

Vzw Het Havenhuis in Reninge en De Lovie vzw fusioneren. De samenwerking start op 1 januari. “De fusie biedt wederzijdse kansen tot versterking.”, luidt het.

Vzw Het Havenhuis begeleidt en ondersteunt al 15 jaar volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een NAH is een beschadiging aan de hersenen als gevolg van een ongeval, een hartstilstand, een hersenbloeding, zuurstoftekort of een degeneratieve ziekte. De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Zowel thuis als op diverse locaties ondersteunt de vzw kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Beide organisaties slaan nu de handen in elkaar.

Vzw Het Havenhuis en De Lovie vzw delen dezelfde visie en waarden en bouwen aan een inclusieve samenleving. “De fusie biedt wederzijdse kansen tot versterking”, zeggen Gudrun Deryckere en Patrick Deferme, respectievelijk directeur van vzw Het Havenhuis en algemeen directeur van De Lovie vzw. “Het delen van expertise zal een meerwaarde betekenen voor alle mensen die op vandaag ondersteuning krijgen of op zoek zijn naar ondersteuning op maat.”

“De voorbije coronajaren moesten wij jammer genoeg afscheid nemen van enkele mensen die ons nauw aan het hart lagen”, zegt Gudrun Deryckere, directrice van vzw Het Havenhuis. “Het was voor iedereen binnen de organisatie een moeilijke en intense periode. Het deed ons nadenken over de toekomst, over kwalitatieve zorg en over hoe we onze kennis en ervaring nog breder kunnen inzetten. We waren al geruime tijd in gesprek met De Lovie vzw over een mogelijke samenwerking, in eerste instantie op administratief vlak. Maar uiteindelijk zien we de meeste groeikansen voor beide organisaties in een fusie.”

Met de fusie wordt een hoofdstuk van 15 jaar vzw Het Havenhuis afgesloten. “Maar voor de mensen die ondersteuning vinden bij vzw Het Havenhuis is het een positief afscheid”, zegt Gudrun Deryckere. “Onze samenwerking met De Lovie vzw zal tal van nieuwe mogelijkheden en activiteiten voor bewoners en personeel met zich meebrengen. We zien in deze samenwerking ook enorm veel nieuwe mogelijkheden om de problematiek van ‘NAH’ breder bekend te maken in de regio en om mensen die geconfronteerd worden met de gevolgen van een niet-aangeboden hersenletsel te helpen. Samen met De Lovie vzw gaan we nog meer bruggen slaan in de regio Westhoek-Westkust. We nemen dus eind dit jaar afscheid van de ‘vzw’ Het Havenhuis, maar we verwelkomen Het Havenhuis met zijn kennis en expertise in NAH als nieuwe vestigingsplaats van De Lovie vzw. Ook de collega’s van De Lovie vzw kijken uit naar de samenwerking.”