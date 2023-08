Furnival op de Grote Markt van Veurne houdt het droog

De eerste zondag van augustus, ook wel ‘Koekezondag’ genoemd, staat in Veurne bekend voor spektakel met als slotevenement een muzikaal vuurwerk.

Ook dit jaar was dat niet anders. De Grote Markt veranderde na een pittige bui in de late namiddag opnieuw in een plein vol activiteiten voor kinderen. Er waren leuke spelletjes, workshops, springkasteel en een kindercircus.

Belleman Joris Goens en de Veurnse Slaper zorgden voor een ludieke opening, gevolgd door animatie voor jong en oud.

Om 19 uur was er een Veurnse Slaapmutsenworp vanop het balkon van het Landhuis, terwijl Disco Balance voor een adembenemend stukje acrobatie zorgde. Het trio Play-Mobiel met Augustijn Vermandere zorgde ondertussen voor de muzikale noot.

Alle terrassen op de Markt konden meegenieten van de vrolijke deuntjes van de drie straatmuzikanten. Later op de avond werden de talrijke toeschouwers nog getrakteerd op een led- en vuurshow met als apotheose het muzikaal vuurwerk om 22.30 uur.

Met het openluchtevenement ‘Furnival’ werd de kermisweek in Veurne dan ook definitief en droog afgesloten. (JT)