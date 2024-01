“Fundament vanuit de KSA”

Pieter Soete (44), wereldwijd kwaliteitsdirecteur bij Rousselot, stapt 2024 binnen met de Business Excellence Award op zak. Deze prijs wordt hem toegekend door Xelyo dat sinds 1985 opgericht werd als Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg.

Pieter Soete kon zich onder alle kandidaten ruim onderscheiden door zijn unieke visie op kwaliteit die verder reikt dan het behalen van de noodzakelijke certificaten. Met deze Business Excellence Award erkent Xelyo deze mensen al meer dan dertig jaar. Van een kenniscentrum tot een ledenorganisatie met meer dan 200 organisaties die zij inspireren om vernieuwend naar kwaliteit, innovatie en talent te kijken in hun onderlinge samenhang.

Pieter Soete zijn handelsmerk is het uitbouwen van een sterke kwaliteitscultuur met kwaliteitsambassadeurs doorheen de wereldwijde organisatie Rousselot. “Maar bovenal is Pieter Soete een innovator binnen een zeer jonge collageenmarkt”, stellen de juryleden. “Waar er vijf jaar geleden nog geen sprake was van een zintuiglijke cultuur bij Rousselot, zijn er nu getrainde testpanels.”

Continu verbeteren

Soete stelt dat hij heel wat van de waarden waarvoor Xelyo staat, erkent binnen de jeugdbeweging waar hij een groot deel van zijn kinder- en jeugdtijd spendeerde. “Van jongs af aan slorpte ik in de jeugdbeweging KSA ter Vichten een cultuur op die mij voor een groot stuk vormde”, aldus de Vichtenaar, die ingenieur met specialisatie chemie is van opleiding. “Het is van onschatbare waarde hoe een jeugdbeweging een stevig fundament kan leggen waarop je je verdere leven kan bouwen. De inspirerende missie van Xelyo van ‘verbondenheid, inspiratie, authenticiteit en inclusiviteit om het morgen nog beter te doen dan vandaag’ kan ik gewoon doortrekken naar de KSA”, aldus de Vichtenaar. “Op een samenhangende manier steeds betere resultaten behalen, kan enkel door die mensen, die dankzij hun passie voor kwaliteit, de drijvende kracht vormen achter een organisatie. Elke dag opnieuw.”

Het is een grote eer om deze award uitgereikt te krijgen. “Er zijn weinig kansen om voor een jury van experts je werk af te toetsen. Wat doen we goed, wat kan beter, waar kunnen we met ons project, missie en visie nog meer aandacht aan geven? Uit de vraagstelling van de jury, filter je tips en trics. Er worden een aantal zaken afgetoetst en dat houdt je scherp. Je voelt de drijfveer om het nog beter te doen. Ik ben vereerd door de erkenning en zie het als een extra stimulans om op deze ingeslagen weg verder te gaan en de kaart van kwaliteit nóg meer te trekken.” Dat kwaliteitsdirecteur Soete een sterke ‘drive’ heeft, weerspiegelt zich niet enkel via deze mooie erkenning. In zijn vrije tijd beëindigde hij maar liefst zes Iron Mans met succes.

Nieuw laboratorium

Pieter Soete heeft reeds een staat van dienst wat betreft het implementeren van nieuwe beproefde methoden. Research en Development (R&D) wordt ingezet om ondersteuning te bieden bij de zintuiglijke analyse van producten. “Concreet houdt dit in dat een testpanel via smaken en ruiken de kwaliteit van alle producten beoordeelt bij Rousselot”, legt Soete uit. “Daarbij worden gestandaardiseerde testmethoden wereldwijd geïntegreerd tot grote tevredenheid van de klant.”

Soete is niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Onder zijn leiding wordt er in Gent een nieuw laboratorium opgericht, terwijl hij de wereld rondreist om het kwaliteitsbewustzijn of de ‘quality mindset’ te versterken en deze verder uit te bouwen tussen de verschillende sites.

De jury, bestaande uit verschillende ex-winnaars, was het unaniem eens dat Soete op een schitterende wijze vorm heeft gegeven aan de ‘Business Excellence-gedachte’ doorheen de organisatie en hierdoor de verdiende winnaar is van de Xelyo Business Excellence Award 2023. “Het is een award met internationale uitstraling die uniek is in Vlaanderen”, klinkt het bij Xelyo.