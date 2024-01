Fuif voor het goede doel in Bredene brengt niets op en draait zelfs verlies: “Externe organisator liet ons in de steek en wilden fuif niet afgelasten”

8450Anders – het vroegere Groen Bredene – stelt zich vragen bij de organisatie van de ‘Foute fuif voor het goede doel’ in november. Dat bracht in tegenstelling tot de voorbije jaren niets op, terwijl de naam anders doet uitschijnen. Toch heeft de gemeente Bredene daar een goede uitleg voor. “De externe partner die de fuif zou organiseren, haakte in laatste instantie af”, zegt bevoegd schepen Alain Lynneel (Vooruit).

De Foute fuif in Bredene is dé afspraak voor wie graag feest en het goede doel een warm hart toedraagt. Toch was de fuif dit jaar een maat voor niets, want in tegenstelling tot de voorbije jaren, bracht de fuif niets op. Integendeel: volgens oppositiepartij 8450Anders ging er zelfs 2.700 euro belastinggeld naar de organisatie van de fuif.

“De kosten wogen niet op tegenover de inkomsten”, stelt Verburg. “Toch blijft het gemeentebestuur de fuif bestempelen als zijnde voor het goede doel. Dat getuigt van weinig deontologische feeling. Twee Carnavalsverenigingen kregen bovendien een vergoeding van elk 500 euro om de gemeente bij te staan voor de hulp met de drankverkoop. Dat zou moeten gebeuren via een open oproep naar alle erkende Bredense verenigingen. De ene vereniging was een Oostendse vereniging en de andere was nog geen officiële vzw op het moment van de beslissing.”

Schepen boos

Lijsttrekker Bruce Verburg vindt dat het gemeentebestuur het noorden kwijt is op het vlak van deontologie. Toch heeft de gemeente een goede uitleg klaar over de commotie. “Drie weken voor de fuif zou plaatsvinden liet de externe partner die de fuif zou organiseren ons in de steek”, reageert schepen Alain Lynneel boos. “Een fuif van die omvang organiseren van nul in amper drie weken tijd en daar ook nog eens winst uit halen? Ik wil het nog zien gebeuren. We hebben snel moeten schakelen en alles wat wij wilden was dat de Bredenaars hun traditionele fuif in november niet aan hun neus zagen voorbijgaan.”

Volgens de schepen werden die twee verenigingen aangesproken omdat ze zelf ervaring hebben met drankverkoop op evenementen. “Er was nu eenmaal geen tijd om ene bevraging te doen bij alle verenigingen. De komende jaren nemen we sowieso de organisatie terug in eigen handen en dan zullen we veel meer tijd hebben om alles in goede banen te leiden. Nu was die tijd er gewoon niet en dan is het logisch dat daar minder inkomsten uit voortvloeien. Volgend jaar gaat de opbrengst net als de voorbije jaren naar het goede doel”, aldus de schepen.