Fuif brengt ruim 21.000 euro op voor Boeren op een Kruispunt: “Steun voor lokale landbouwers”

De fuif ‘N8 van de Ketsploate’ die Leuridan Agro Logistics op 21 januari organiseerde ten voordele van de vzw Boeren op een Kruispunt bracht 21.065,76 euro op. “Hartverwarmend in een tijd dat onze land- en tuinbouw door woelige wateren vaart”, zegt Els Verté, directeur van de vzw Boeren op een Kruispunt.

Het idee om een fuif te organiseren voor de vzw Boeren op een Kruispunt ontstond tijdens een teambuilding van het bedrijf Leuridan Agro Logistics. De werknemers wilden namelijk iets doen om landbouwers die moeilijke tijden beleven te ondersteunen. In twee maanden tijd werd alles op poten gezet.

Onvergetelijk feest

“De reacties op het initiatief waren zo positief dat de fuif de week voordien al was uitverkocht”, zegt Eveline Bollengier van Leuridan Agro Logistics. “De avond zelf verliep op wieltjes dankzij de 87 vrijwilligers van KSA, KLJ, feestcommissie, Landelijke Gilde, oudervereniging, vrienden, buren en familie. Dit team, de dj’s en vooral het enthousiasme van de aanwezigen hebben er een onvergetelijk feest van gemaakt! Ook een grote dank je wel aan het gemeentebestuur, enkele lokale verenigingen en ondernemers voor de logistieke ondersteuning en het ontbijt tijdens de opkuis.”

Uiteindelijk bracht de fuif 21.065,67 euro op. “Een mooie winst, zeker omdat we zonder sponsoring werkten en de hogere kosten voor verwarming en een extra verwarmde tent”, gaat Eveline Bollengier verder. “Dat bedrag storten we integraal op de projectrekening van de vzw Boeren op een Kruispunt. Om het wat lokaal te houden, wordt het geld enkel gebruikt om West-Vlaamse landbouwers te ondersteunen.”

“Landbouwers die omwille van gezondheidsproblemen wat extra handen kunnen gebruiken op de boerderij of ondersteuning willen bij economische, psychologische, technische of sociale problemen kunnen de vzw Boeren op een Kruispunt contacteren. Ze dienen wel zelf contact op te nemen met Boeren op een Kruispunt en krijgen enkel ondersteuning in de vorm van landbouwbedrijfshulp, psychologische sessies of administratieve hulp. Het is niet zo dat ze rechtstreeksfinanciële steun kunnen krijgen.”

Financiële ademruimte

Directeur Els Verté van de vzw Boeren op een Kruispunt is enorm opgetogen. “Onze werkingsmiddelen komen in grote mate van diverse overheden”, zegt ze. “In 2021 kwam slechts 1 procent van giften. Voor 2022 zijn nog geen cijfers bekend. Acties ten voordele van de vzw Boeren op een Kruispunt worden dus niet zo vaak georganiseerd. Maar dit jaar waren er tot onze grote vreugde reeds twee. Zo schenken de meisjes van de Boerinnenkalender de opbrengst opnieuw aan Boeren op een Kruispunt (dat bedrag is nog niet bekend, red.) en nu is er dus ook de ongelooflijk mooie opbrengst van de fuif van Agro Leuridan Logistics.”

“Je zal begrijpen dat dergelijke acties meer dan welkom zijn. Vorig jaar hebben we dan ook even op de rem moeten staan, aangezien onze budgetten beperkt zijn. Acties zoals die van Leuridan Agro Logistics geven ons opnieuw wat ademruimte”, besluit Els Verté. “Het is hartverwarmend en positief in een tijd dat onze land- en tuinbouw door woelige wateren vaart. We kunnen hier alleen maar dankbaar voor zijn.”