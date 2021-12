Fruitbos Veldegem erkend als West-Vlaams streekproduct

Het Fruitbos langs de Veldegemsestraat in Veldegem is een originele bessen- en bloementuin, waar wie dat wil zelf zijn vruchten en bloemen mag oogsten. Na een succesvol plukseizoen mogen Ibe Van Roy en Tine Deschepper zich voortaan officieel streekproducent noemen. Een erkenning voor de zo vers mogelijke eigen kweek en het delen van kennis.

Zo zoemend het deze zomer rond de struiken met blauwe bessen of frambozen was, zo winters ingeslapen ligt het veld met de ranken er nu bij. Vanaf eind juni openden Ibe Van Roy (35) en Tine Deschepper (35) vol verwachting de tuinpoort van hun Fruitbos. Wie langsliep, plukte vrij het gewenst fruit of bloemen en betaalde per kilo of per steel. “Hoewel het vaak slecht weer was, hadden we een goede oogst waar veel liefhebbers van vrije zelfpluk op af kwamen. Van mensen alleen tot een groepje vrienden, en gezinnen met kinderen: het ging hen om de beleving middenin de natuur”, vervolgt Tine. “Mensen genoten van het plukken. Door enkel met de vruchten bezig te zijn, kwamen velen hier helemaal tot rust.”

Mensen komen hier helemaal tot rust – Tine Deschepper

Het kwaliteitslabel 100% West-Vlaams wordt door de Provincie West-Vlaanderen en het onderzoekscentrum voor landbouw Inagro uitgereikt volgens welbepaalde normen. De producten horen onder meer authentiek, ambachtelijk gemaakt, en van onberispelijke kwaliteit te zijn. In het Brugse Ommeland telen Ibe en Tine in hun zelfpluktuin lokaal, op ecologische wijze en ook nog met veel zorg voor de omgeving. Hun doel is het welzijn en de gezondheid van plant, mens en dier, en dat leverde hen het label op. “Het is leuk om, na een jaar in de weer geweest te zijn, die voldoening te kunnen delen met mensen, en daar ook nog eens erkenning voor te krijgen”, vat Tine samen.

Klassen op bezoek

De laatste bessen, rabarberstelen, en bloemen werden eind september geplukt, achter de schermen blijven Ibe en Tine actief met hun webshop. Buiten het plukseizoen blijft zo de volledige oogst van vruchten, met diepvriesframbozen, sap en ijs de weg in de korte keten vinden. De interesse in de pluktuin is er meer dan tijdens de zomervakantie alleen. In september kreeg het Fruitbos al de eerste schoolklassen uit Zedelgem op bezoek, en ook samen met de gemeente en de provincie kan de beleving verder uitgebouwd worden, denkt Ibe luidop. Wanneer de pluktuin na de komende lente opnieuw opent, en welke ideeën er uit de bus komen, is te volgen via de Facebookpagina. Het Fruitbos zal beslist verder groeien. En dat 100% West-Vlaams.” (Hendrik Verplancke)