Frontex-vliegtuig zoekt naar transmigranten

Na de ministriële bijeenkomst in Calais op zondag 28 november werd door Frontex beslist om een vliegtuig in te zetten om de Franse en Belgische autoriteiten te ondersteunen om de toegenomen migratiedruk in de regio het hoofd te bieden.

Op 1 december is het vliegtuig geland op de Franse luchthaven van Rijsel. Van daar worden er dagelijks patrouille vluchten ondernomen boven de ganse regio van Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. Het Frontex-vliegtuig is geleverd door Denemarken. De bemanning is zeer ervaren en is eerder al ingezet bij andere Frontex-operaties, meest recentelijk nog in Spanje.

De Bombardier Challenger 604 is uitgerust met moderne sensoren en radars ter ondersteuning van de grenscontrole op land en op zee. Naast de Deense bemanning zijn er ook verbindingsofficieren van de betrokken autoriteiten aan boord om een snelle en efficiënte besluitvorming mogelijk te maken.

Op een gespecialiseerde vluchttracking website is duidelijk te zien dat het vliegtuig van de Deens luchtmacht boven land patrouilleert op een hoogte van ongeveer 1 kilometer. Daarbij maakt het vaak rondjes maakt bij diverse locaties waar er wellicht transmigranten kunnen aangetroffen worden voor ze de gevaarlijke oversteek op de Noordzee maken.

“De evolutie van de situatie in het Kanaal is een punt van zorg. Op verzoek van de lidstaten heeft Frontex in slechts drie dagen een vliegtuig in Frankrijk ingezet om hen te ondersteunen met bewaking vanuit de lucht”, zegt Frontex-directeur Fabrice Leggeri.

“We beginnen met één vliegtuig, maar we staan klaar om onze steun te versterken als dat nodig is”, voegde hij eraan toe.

Het doel van de operatie aan de kustlijn is het voorkomen van een toenemend aantal zeeovergangen. Deze route kent de laatste tijd een groot aantal illegale overtochten, mogelijk gemaakt door criminele netwerken die het leven van migranten in gevaar brengen. (TB)