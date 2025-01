Frituuruitbater Patrick verloor zijn Bernadette op nieuwjaarsnacht: “Tot laatste moment gehoopt dat ze hier weer zou binnenwandelen”

Het nieuwe jaar begon voor Patrick Ponnet (60) – uitbater van frituur Patriek in Sint-Andries – met een drama. Zijn vrouw Bernadette vertrok in de nieuwjaarsnacht te voet van het café waar ze de jaarovergang vierden naar huis en kwam in het ijskoude water van de ringvaart terecht. Op vrijdagmorgen 3 januari werd haar levenloze lichaam aangetroffen ter hoogte van de Dampoortbrug. “Ik bleef tot laatste moment hopen dat ze hier weer zou binnenwandelen”, zegt Patrick.

Oudjaar en Nieuwjaar zullen voor Patrick Ponnet wellicht zijn hele verdere leven een bijzonder wrange nasmaak hebben. Het is dan ook in de vroege uren van het nieuwe jaar dat hij zijn vrouw Marie – met roepnaam Bernadette – Decuyper bij de politie als vermist opgaf.

Patrick, die al jarenlang een frituur runt in de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries, vierde de overgang van oud naar nieuw samen met Bernadette en nog enkele vrienden in het café Santa Cruz in Sint-Kruis, vlakbij de Kruispoortbrug. “Bernadette liet iets voor 1 uur ‘s nachts weten dat ze te voet naar huis, in Koolkerke, zou vertrekken. Onze hond, die voor haar enorm belangrijk is en die ze vaak meeneemt als reisgezel, was immers thuis gebleven en ze wilde hem niet al te lang alleen laten”, vertelt Patrick. “Onze vrienden en ikzelf stelden voor om een taxi te bellen, maar daar wilde ze niet van weten. Ook naar onze raad om niet langs de Vesten naar huis te stappen, maar langs de Dampoortstraat – waardoor ze de brug niet over moest en waar het veiliger stappen is – heeft ze jammer genoeg niet geluisterd, zo bleek nadien op de camerabeelden.”

Zoekactie

Toen Patrick enkele uren later thuis kwam in Koolkerke trof hij een leeg huis aan en sloeg meteen alarm. Met vrienden en familie begon hij zelf een grote zoekactie en de politie doorzocht alle mogelijk trajecten tussen het café en de woning in Koolkerke. Ondanks de doorgedreven zoekactie werd er niets gevonden. Daarom werd de volgende dag, de donderdag, een grote speuractie op het water ingezet. Op de ringvaart werd een sonarboot met een duikersploeg ingezet om het hele stuk tussen Kruispoort en Dampoort te doorzoeken. Patrick en enkele familieleden volgden de zoekactie ter plaatse op de voet. Maar ook op het einde van die dag moest Patrick naar huis zonder te weten wat er mijn zijn Bernadette was gebeurd of waar ze was.

“Het besef dat ik Bernadette nooit meer zal zien, komt echt wel keihard binnen”

Vrijdagmorgen kwam er wel nieuws, maar helaas slecht nieuws. Omstreeks 10 uur kreeg Patrick te horen dat het levenloze lichaam van zijn vrouw was aangetroffen in de ringvaart ter hoogte van Buiten de Dampoort. Passanten hadden iets zien liggen in het water en verwittigden de politie. De politie kwam het slechte nieuws thuis bij Patrick melden. “Hoewel ik er natuurlijk ergens wel rekening mee hield, was het toch nog een enorme schok toen de politie hier aan de deur stond met dat nieuws”, zegt Patrick. “Ik stop niet met piekeren en overloop alle mogelijkheden.”

Haar hond was de reden waarom Bernadette eerder naar huis trok tijdens oudejaar. © Davy Coghe

Na een kort onderzoek door de wetsdokter verklaarde het parket dat het gaat om ‘een spijtig ongeval’. “Dat zegt niet veel hé, ‘een spijtig ongeval’. Ik heb hemel en aarde bewogen om via het parket meer info te krijgen, maar die kreeg ik niet. Zelf zou ik er meer vrede mee hebben, als ik bijvoorbeeld wist dat ze iets aan haar hart had gekregen en zo in het water is gevallen.”

Veel steun

Patrick krijgt heel veel steunen van vrienden en familie, en ook van de vaste klanten van de frituur die hij al jarenlang uitbaat. Toch is het verdriet om haar overlijden immens. “Werken, genieten, reizen, slapen… We deden 37 jaar lang alles samen. Dus het besef dat ik Bernadette nooit meer zal zien, komt echt wel keihard binnen.”

De uitvaart van Bernadette vond plaats op donderdag 9 januari om 11 uur in het crematorium De Blauwe Toren in Brugge. “Bernadette was enorm begaan met het welzijn van dieren. Daarom vroegen we om in plaats van bloemen of kransen te geven de vzw Shiba Rescue te steunen. Deze vereniging lag haar na aan het hart en kan de steun goed gebruiken”, geeft Patrick nog mee.