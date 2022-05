Frituur ‘wapent’ zich opnieuw tegen mogelijk kampioenenfeest van Club Brugge

Wordt Club Brugge zondag kampioen? De lokale friturist neemt alvast geen risico’s en plaatste donderdagnamiddag prikkeldraad op zijn zaak om zich te wapenen tegen al te uitbundige supporters. Bij de titelviering in 2016 klommen Club-fans op zijn dak en maakten voor duizenden euro’s schade.

In Brugge wordt alles in gereedheid gebracht voor de mogelijke titel van Club Brugge. Stadsbestuur en politie bereiden zich volop voor om eventuele kampioenenfeest in goede banen te leiden. Ook de lokale horeca is zich intussen volop aan het wapenen om een plotse volkstoeloop aan te kunnen. En bij Frituur Carlos mag je dat ‘wapenen’ zelfs letterlijk nemen. Opnieuw plaatse de zaakvoerder prikkeldraad op zijn zaak om al te uitbundige fans tegen te houden.

Duizenden euro’s schade

Het lokale frietkot staat midden op De Platse, de plek waar het mogelijke kampioenenfeest zal plaatsvinden. Zes jaar geleden, bij de titel van 2016, klommen supporters van Club Brugge op het dak van de frituur en zorgden voor duizenden euro’s schade. De zaakvoerder greep bij de volgende viering, in 2018, naar de grove middelen. Hij bouwde een heuse constructie van prikkeldraad, alsof hij midden in een oorlogszone zat. Maar het hielp, want niemand kroop dat jaar nog op zijn zaak. Met een nieuwe titelfeest in het vooruitzicht neemt de zaakvoerder opnieuw geen enkel risico. Donderdagnamiddag plaatste hij opnieuw zijn prikkeldraad op zijn dak. Ja, de titelkoorts in Brugge is aan het stijgen…