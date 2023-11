Frituur Snack Viviane in Roksem staat over te nemen: “Het is met pijn in het hart dat ik stop”

Het is nu zeker: Viviane De Cock (63) zal haar frituur niet meer zelf heropenen. Frituur Snack Viviane is al enkele maanden gesloten wegens gezondheidsredenen en is nu over te nemen. “Met pijn in het hart, want ik heb het altijd heel graag gedaan. Ik hoop dat er vlug een overnemer komt, zodat de zaak een nieuwe start krijgt en kan blijven bestaan.”

Voor de vele klanten valt de melding dat Frituur Snack Viviane langs de Brugsesteenweg te koop staat, als een donderslag bij heldere hemel. De zaak mag dan al sinds februari gesloten zijn, toch bleef de hoop dat Viviane De Cock haar deur weer zou openen. Niet dus, vooral gezondheidsredenen deden haar beslissen om een punt te zetten achter 38 jaar frietjes en snacks bakken.

Het begin

Op 22 februari 1985 opende Frituur Snack Viviane de deur in Roksem. Viviane De Cock (63) runde de zaak samen met haar toenmalige echtgenoot Johan Van Nieuwenhuyse. Toen Johan in 2013 een hersenbloeding kreeg, leek het er even op dat toen al een einde zou komen aan de frituur, maar Viviane besloot om de zaak met hulp van haar kinderen alleen te runnen. En dat deed ze met veel goesting tot februari van dit jaar.

“Vele klanten kwamen steeds terug, ik kende hen bij naam en wist wat ze in het leven deden”

Een begrip

Frituur Snack Viviane groeide uit tot een begrip in Oudenburg en ruime regio. “We hadden zelfs klanten uit Blankenberge, Brugge, Diksmuide en Ledegem die geregeld over de vloer kwamen. Hoewel daar toch ook goede frituren moeten zijn”, lacht Viviane. Wat de frituur zo speciaal maakte? Beslist al de ligging, langs een druk bereden weg die Jabbeke met Gistel verbindt, en de ruime parking. Maar vooral de kwaliteit en de netheid zijn altijd grote troeven geweest. Voor de frietjes gebruikte de frituur in Roksem de bintjes. De succesformule is verder te danken aan het uitgebreide aanbod snacks, diverse sausjes en de befaamde stoofvleessaus, waarvan velen beweren dat het de beste uit de streek is. “We boden ook bereide schotels aan en tot 2007 zelfs kip aan het spit. Ook onze garnaal- en kaaskroketten kenden altijd grote bijval”, zegt Viviane.

Speciale band

In die 38 jaar heeft Viviane De Cock met veel klanten een speciale band opgebouwd. “Velen kwamen altijd terug, kende ik bij naam of wist ik wat ze in het leven deden. Hoewel er nooit veel tijd was om een babbel te doen, zeker als je de rij wachtenden zag staan. Het moest vooruitgaan, zodat de klanten hun frietjes en snacks thuis nog warm konden opeten. Hoeveel berichtjes en telefoontjes ik de voorbije maanden kreeg om te vragen wanneer ik weer zou opendoen, kan ik niet zeggen. En dat doet toch wel deugd, te weten dat mensen ons waardeerden. Ik hoop dat we snel een overnemer vinden, want het is niet goed dat een zaak lang gesloten blijft”, besluit Viviane De Cock, mama van Elke, Imke, Anke en Freke en oma van vijf kleinkinderen voor wie ze nu veel tijd vrijmaakt.