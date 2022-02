Frituur Pomms’ opent in voormalige bloemenwinkel

Sandrine en Vincent Dubois, broer en zus, starten binnen enkele maanden een nieuwe frituur in de vroegere bloemenwinkel in de Rozenstraat in Moorsele. De twee staan letterlijk te springen van enthousiasme om te starten met hun droom.

Sandrine werkte als pedicure en als verpleegster in woonzorgcentrum Sint Jozef. Vincent deed als zelfstandige sanitair en elektriciteit met specialiteit zonnepanelen. “Toen ik enkele vrienden hielp met de start van hun frituur en de elektriciteit installeerde, begon het al te kriebelen. En nu de hype van de zonnepanelen wat is gaan liggen door de invoering van de digitale meter en ook nu de kinderen van Sandrine al wat groter zijn, zagen we de kans om de stap te wagen”, glundert Vincent.

“De zoektocht naar een geschikt pand leidde ons onder andere naar Bellegem maar iets gepast kopen bleek moeilijk. Onze ouders kennen Arnold en Marie-Claire, de uitbaters van de vroegere bloemenwinkel en ik passeerde hier elke dag met de fiets op weg naar het werk. Plots was het snel geklonken”, vult Sandrine aan. Ze kregen het ondernemen mee met de paplepel. Mama heeft nog een kapsalon in de Torrestraat in Gullegem. Pa is overleden. “Hij zou zo trots geweest zijn. Het was al een droom van vroeger”, vertelt Vincent. “Ik ging mee met een traiteur, met een andere vriend naar kermissen. Daar deed ik ervaring op.” Alletwee koken ze graag.

Proefbak

“We gaan voor verse bereidingen, hier zul je niets uit bokalen geserveerd krijgen. We willen ook starten met een mooi aanbod aan burgers, met slaatjes, vol-au-vent, stoofvlees, spaghetti, scampi curry en balletjes in tomatensaus: allemaal verse producten. En op zondag wordt het biefstukdag.” We willen proberen om net iets anders te doen dan de anderen. Onze producten kopen we bij handelaars uit de buurt. De steaks komen van een boerderij die eigen dieren kweekt.”

Half februari vindt de proefbak plaats voor vrienden en familie. En op 2 maart gaat Pomms’ open, als alles blijft lukken. “Vincent heeft veel zelf gedaan: riolering, elektriciteit, inrichting”, bewondert Sandrine. Ook Jan, de man van Sandrine droeg zijn steentje bij bij de veranderingen en zal de boekhouding voor zijn rekening nemen. “En nu is het aan Sandrine voor de afwerking”, sluit Vincent aan. “We hadden wat pech door corona, grondstoffen werden duurder, we investeerden in nieuwe apparatuur die voor minder vette producten zorgt.” Er zijn 36 plaatsen, en de sfeer wordt huiselijk.

Broer en zus gingen meehelpen in andere frituren om bij te leren. Het was een goede leerschool. Ze kijken er allebei geweldig naar uit. “We hebben bijvoorbeeld een aanbod om eerst te aperitieven, en we gaan af en toe iets doen voor verenigingen, zoals de voetbalploeg waar mijn zoontje speelt”, geeft Vincent nog mee. “Er zijn 5 parkeerplaatsen en we doen ook takeaway. Levering aan huis zijn we ook van plan, maar eerst opstarten.” Er is nog heel wat te bespreken, enkele keuzes voor het interieur, de planning. Er worden ook nog flexijobbers gezocht. Het is duidelijk, Vincent en Sandrine vliegen er in. (Henk Vandenbroucke)

Info: Info@frituurpomms.be.