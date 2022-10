Frietshop André in Gistel heeft nieuwe uitbaters en naam

De voormalige Frietshop André in Gistel heeft nieuwe eigenaars én verandert van naam: ‘t Friethuys. Kevin Declercq (40) en Sarah Vantomme (39) zullen er voortaan aan de frietketel staan. “Iedereen eet graag frietjes en wij willen net dat iétsje meer bieden.”

Zoals de oude naam al doet vermoeden, was het André Nollet die met zijn vrouw Greta het stukje lokale frietgeschiedenis startte in een klein houten huisje. De locatie lag toen, in 1977, even verderop: op de hoek van de Oostendsebaan en Nieuwpoortsesteenweg, waar nu een tankstation staat. In de jaren “80 werd de zaak wat vernieuwd om vervolgens, in 1995, een nieuwbouw neer te poten langs de Oostendsebaan 20a. In totaal zouden André en zijn vrouw 28 jaar lang frieten bakken. Daarna waren Ignace Verhelst en Véronique de volgende uitbaters. Tot nu. “We hebben 18 jaar lang het beste van onszelf gegeven. Nu is het tijd om de fakkel door te geven. Dit avontuur was nooit zo mooi geweest zonder jullie allemaal”, neemt het koppel afscheid op Facebook.

Enter Kevin en Sarah

Kevin en Sarah hebben twee kindjes (7 en 13) en staan te popelen om het eerste – figuurlijke – puntzakje te vullen. “We waren al een tijdje op zoek naar een frituur met bijhorende woonst. Toen we deze kans zagen, zijn we er met volle overtuiging ingestapt. Waarom? De locatie is gewoonweg top, langs de belangrijke Oostendsebaan. Het gebouw is helemaal in orde, oogt aantrekkelijk en de frituur heeft ook een goeie naam.”

Het koppel heeft ervaring in de horeca. “De ouders van Kevin – Linda en Edwin – waren jarenlang uitbaters van café De Kroon op de Markt. Hij draaide zelf ook mee in de zaak, tot hij in de tuinbouw en metaalsector aan de slag ging. Mijn eerste job ooit was dan weer in de Oostendse horecazaak Oldham, op de hoek van de Langestraat en Louisastraat”, zegt Sarah, die aan de toenmalige hotelschool aan het station van Oostende studeerde. “Daarna werkte ik nog in een restaurant op de Visserskaai, hotel Royal Astrid en café-restaurant Botteltje. Daarna koos ik voor een heel andere uitdaging en ging ik aan de slag in de thuiszorg. Na 12 jaar en omdat de kindjes ook wat ouder worden, is dit het moment om als koppel onze eigen zaak te starten. Dat horecaverleden zit er nog altijd in.” (knipoogt) “Net toevallig zijn we ook 20 jaar samen.”

“Ook bij ons thuis staat elke vrijdagavond in het teken van een frituurbezoek. Dan is het altijd een beetje feest. Iederéén stekt graag een frietje en we willen ons toeleggen op net dat ietsje meer”, vertelt het koppel. “We hechten veel belang aan de frietcultuur en alles dat erbij komt kijken. We passen de naam van de frituur bewust aan naar ‘t Friethuys. Daarmee willen we de sfeer en gezelligheid van thuis naar de frituur halen. Ons doel is om verse en huisbereide gerechten mee op de kaart te zetten, naast de klassieke frituursnacks.”

Klanten kunnen bij een bezoek rekenen op enkele extraatjes. Op de Facebookpagina worden ook kiekjes en acties gedeeld. (TV)