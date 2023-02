Frietje 1 en Levecq 1 strijden voor titel Prins Carnaval: “Volop stemmen ronselen”

Op zaterdag 11 februari vindt de Prins Carnaval verkiezing plaats in de feesttent van de Orde van de Bolhoed. Twee kandidaten strijden voor de titel. Dit jaar zien we de rode en de blauwe kleur met Frietje 1 en Levecq 1.

De verkiezingsfuif start om 19 uur en je stem uitbrengen kan tot 24 uur. Dj Giovanni en lokaal dj-talent zorgen voor de sfeermuziek. De verkozen Prins en Roosje ontvangen een prinsenmantel en worden de hoofdpersonages van alle carnavalsactiviteiten.

Goede campagne

Frietje 1 met Olivier Verbecke (24) en roosje Tessa Van Damme (31) komen op met de rode kleur. Olivier is zelfstandig schrijnwerker en woont in Zwevezele en Tessa is zelfstandig thuisverpleegster en woont met Jonas Van Essche en haar twee kinderen, Loïc en Amelie, in Wingene. “Binnen de gemeente Zwevezele heb ik een goede band en ben ik bekend”, vertelt Frietje 1.

“Mijn ouders runden jarenlang frituur De Wissel in het centrum van Zwevezele. Ik ben bestuurslid bij de KLJ van Zwevezele en daar ken ik de naam van Frietje. Vandaar dat ik bewust voor Frietje 1 koos om op te komen tijdens de verkiezing. Ik toon al lange tijd interesse om deel te nemen aan de Prins verkiezing, maar mij ouders wilden niet dat ik deelnam zolang ze de frituur openhielden.”

Tessa vult aan: “We kozen bewust voor de rode kleur, de kleur van de KLJ. Onze campagne houden wij simpel en goed. We gingen op zoek naar enkele sponsors en dankzij hen hebben we wat budget bijeengesprokkeld. We gaan op toer om stemmen te ronselen. Je zult nog van de roodjes horen.”

Dromen

Levecq 1 met Lorenzo Levecq (24) en roosje Emilia Denoo (23) komen op met de blauwe kleur. Lorenzo is dagelijks actief in de evenementensector en Emilia is deskundige medische administratie bij het Sint-Jan ziekenhuis Brugge.

“We willen carnaval opnieuw tot leven brengen”

Ik werk dagelijks in de evenementensector en het organiseren en feesten zit echt in mij”, weet Levecq 1. “Daarnaast ben ik lid van Links van Voorn en van het sportcomité Zwevezele. Ik ben ook lid van de plaatselijke cafévoetbalclub in café ’t Mandeke. Mijn roosje is bekend bij de volleybalclub van Zwevezele. Door mijn deelname verwezenlijk ik mijn droom en mijn volgende droom is nu om verkozen worden tot Prins carnaval.”

Emilia vertelt: “Het is voor ons een drijfveer om na de coronaperiode carnaval opnieuw tot leven te brengen. Ook al is er een grote domper op mijn feestvreugde gekomen. Mijn oma Veerle Duont is overleden en zo heb ik nu een dubbel gevoel. Diep in mijn hart weet ik dat mijn oma zal meevieren, maar dan vanuit een sterretje aan de hemel.”