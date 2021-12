Frieke en Bram zijn de nieuwe uitbaters van horecazaak TC Smash

Frieke Vanden Bussche (25) en haar vriend Bram Demey (29) zijn sinds kort de nieuwe trotse uitbaters van de horecazaak bij tennisclub TC Smash. “Het leek wel voorbestemd”, aldus het koppel.

Voor Frieke Vanden Bussche en Bram Demey bij de club aan de slag gingen, was er jarenlang een andere uitbater die begin 2020 helaas overleed. Nadien kwam er een tijdelijke vervanger, maar in onderling overleg werd die samenwerking stopgezet om uit te kijken naar een permanente oplossing. “Toen de vorige uitbater sneller dan verwacht stopte, dachten wij meteen aan Bram en Frieke”, legt Chris Wegsteen, voorzitter van TC Smash Tennis & Padel uit. “Ik werk al meer dan tien jaar in mijn vrije tijd in de horecasector en het kietelde al langer om iets voor mezelf te doen”, reageert Frieke Vanden Bussche. “Ook het feit dat we voor onze tennisclub konden werken, gaf mee de doorslag. We zijn afkomstig van Jabbeke maar zitten al een vijftal jaar bij de club. We voelen ons hier echt thuis.”

Toch ging het koppel voor de beslissing niet over één nacht ijs. Veel mensen uit onze omgeving moedigden de beslissing aan, “maar we twijfelden toch nog een beetje”, lacht Frieke. “Toen mijn mama zei dat ik best zou wachten op een vaste benoeming (Vanden Bussche werkt als leerkracht, red.), begreep ik die reactie zeker. Maar toevallig meldde mijn directeur me twee dagen later dat mijn vaste benoeming in orde was. Het was precies voorbestemd.” Ook Bram is enthousiast over de nieuwe uitdaging. Hij combineert het horecaleven met een job bij New Holland. “We kennen hier veel mensen en dat ook het bestuur zoveel enthousiasme toonde, doet ons deugd”, vertelt hij. Sinds 1 december staat het duo achter de tapkraan in de club en kijken ze al reikhalzend uit naar het volgende tennisseizoen. “Nu is het door het weer kalmer op de club en kunnen we ons wat inwerken. Het is nog een beetje zoeken, maar we vinden onze weg wel.

In de zaak werd voorlopig weinig veranderd, hoewel de sfeer er sinds de komst van de nieuwe uitbaters iets jonger aanvoelt. “We willen de warmte van onze voorganger verderzetten, maar ook een beetje verjongen. We hingen al een dartsbord op en zoeken nog andere opties. We verwelkomen graag iedereen. Je hoeft niet per se aangesloten te zijn bij de club, iedereen kan hier komen genieten van een kleine hap of lekker drankje om bij te praten. We zijn afhankelijk van de reservaties zo vaak mogelijk open. In het weekend proberen we telkens vroeg te openen”, besluit Frieke. (AVH)