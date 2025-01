Frieda (71) is de Krak van Spiere-Helkijn: “Seniorensport is een van mijn stokpaardjes”

Frieda Ruysschaert is de nieuwe Krak van Spiere-Helkijn. De 71-jarige Helkijnse zet zich in als vrijwilliger bij tal van evenementen en in het woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist. “De bewoners een luisterend oor bieden, dat doe ik heel graag”, zegt ze.

Frieda Ruysschaert Privé Frieda Ruysschaert (71) is weduwe en de mama van Monia (50) en Johan (40). Ze heeft één kleindochter, Celine (21), dochter van Monia. Loopbaan Ze volgde de basisschool in Helkijn. Nu is ze gepensioneerd, maar vroeger was ze zelfstandig uitbaatster van een garage-depannage, carwash en benzinestation in Ronse. Vrije tijd Naast het vele vrijwilligerswerk gaat Frieda ook graag zwemmen in Oudenaarde. Fietsen is bij mooi weer een van haar favoriete bezigheden.

“Ik ben toch heel aangenaam verrast dat ik met deze sterke tegenkandidaten toch deze mooie prijs win met mijn vrijwilligerswerk”, zegt Frieda trots. “Dit is een soort motivatie om er voort mee te doen.”

“Als er kermis is in het dorp ben ik er, samen met mijn broer Jurgen en schoonzus Marilyne Dauchez als de kippen bij om mee te helpen organiseren. Zo zijn er de rommelmarkten, de animatie voor de kinderen, de muziekgroepen die komen optreden, de wielerwedstrijden… We bieden altijd een helpende hand waar nodig.”

Volksspelen

“Vorige week organiseerden we nog een volksspelennamiddag voor senioren in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist. Daar kwamen 65 mensen op af. Daarnaast waren er nog eens 29 mensen die bleven eten. Dit was een groot succes. Het waren oude volksspelen zoals ‘Vier op een rij’, sjoelbakken, kubb, tonspel, tafelkegelspel, ringwerpen… De reacties waren heel positief. Op dinsdag 11 februari doen we dit opnieuw in het woonzorgcentrum. Iedereen is welkom”, gaat Frieda voort.

“Naast dergelijke namiddagen organiseren help ik ook in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Daar komen de mensen graag naartoe. Het is er gezellig, je kan er iets eten en drinken, een babbeltje slaan. Naast de familie van de bewoners en de bewoners zelf vinden ook wandelaars en dorpelingen de weg naar de cafetaria. In het woonzorgcentrum ga ik ook graag wandelen met de bewoners. Daarvoor staan ze zowat in de rij. We gaan dan een halfuurtje wandelen langs het water, het voetbalveld van Helkijn… Het is van groot belang dat de bewoners dit kunnen blijven doen. Maar ook in de cafetaria krijgen ze onze aandacht. Ze worden aan hun tafeltje bediend en kunnen altijd rekenen op een luisterend oor. Dat doe ik heel graag”, aldus een enthousiaste Frieda.

Petanque

“De seniorensport is een van mijn stokpaardjes. Petanque is daar een belangrijk onderdeel van. Die activiteit wordt iedere eerste dinsdag van de maand georganiseerd. We zijn begonnen met één baan aan het sportcentrum, nu zijn het er al vier. En er komt er misschien nog een bij”, zegt Frieda trots.

“We tellen soms 38 aanwezigen. Onze seniorensportwerking telt momenteel een 65-tal leden. Naast petanque kan je ook iedere tweede dinsdag van de maand wandelen. De fietsers trekken er elke derde dinsdag van de maand opuit. We houden ook iedere maand een kaarting op de eerste donderdag in de voetbalkantine van Helkijn. Ook in de Loods in Spiere kan je op de derde dinsdag van de maand terecht om een kaartje te leggen. Dit zijn heel wat activiteiten die we met een enthousiaste groep vrijwilligers op poten zetten. Dit doe ik alvast met heel veel plezier. Ik wil me vooral actief blijven inzetten voor de senioren, hier in mijn geboortegemeente waar ik trots op ben.”