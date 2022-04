Freya Piper is Miss Travestie West-Vlaanderen

Zaterdagnacht is Miss Travestie West-Vlaanderen verkozen in cultureel centrum Het Spoor in Harelbeke. Frederique Berth (38) uit Ledegem mocht als Freya Piper de kroon opzetten. Zij kreeg die uit handen van Dita Lareen, de afscheidnemende Miss Travestie West-Vlaanderen 2018.

De grote zaal van het cultureel centrum Het Spoor zat met 410 man goed vol, waaronder 230 personen met een vip-arrangement. De vijf deelnemers aan de wedstrijd Miss Travestie West-Vlaanderen moesten elk 2 vrije thema’s uitvoeren en een verplicht thema: een melodie uit een van de Disneyfilms.

De vrije thema’s van de kandidaten bestonden uit onder meer hits van Belle Perez, verscheidene rock- en popmedleys en ballads. Het Disneyverhaal, gebracht in prachtige kostuums, pruiken en enscenering, was een van de mooiste onderdelen van de 3 uur durende show. In de laatste ronde moesten de kandidaten ook een verrassingsvraag beantwoorden zoals, ‘wat is een discussie voor jou’, ‘wat betekent geschenken voor jou’, wat is jullie ‘community’ voor jou’, en ‘wat is kunst voor jou.’

Het antwoord van Stefanie Storm luidde: “Wij maken ons op en brengen jullie een stukje kunst.” Het daverend applaus was terecht. Ook Freya Piper oogstte applaus. “Onze gemeenschap is hecht, wij brengen shows en entertainment om de mensen te plezieren. Daar doen we het voor. Wij willen allemaal die gemeenschap samenhouden als entertainers.”

De jury

Rond middernacht werd de uitslag bekend gemaakt door de jury die bestond uit onder meer Dita Lareen, de afscheidnemende Miss Travestie West-Vlaanderen 2018, die geen stemrecht had behalve bij een ex-aequo, burgemeester Alain Top, Myriam Jacques die medeoprichter was van Miss Belgian Beauty, zangeres Anja Yelles, weddingplanner Herlinde Vanhoorelbeke en designer/couturier en stylist Dirk Vervoort.

© JVGK

“Het was van het eerste moment al duidelijk dat de kandidaten erg aan elkaar gewaagd zijn. De kleinste details zullen het verschil maken. Het is bewonderenswaardig hoe al de kandidaten zich ‘geven’ in hun optredens”, aldus Myriam, die ook de organisatie proficiat wenste. “Het vertoon was van een bijzonder hoog niveau, ook wat présence, inhoud en kledij betrof. Ik bewonder hun creativiteit. De cijfers zitten niet zeer ver uit elkaar. Het jureren viel niet gemakkelijk”, aldus Alain Top.

De publieksprijs Miss Sympathy werd gewonnen door Luna Darsun/Dennis Claerbout (33) die een tv kreeg. De prijs van het publiek ging naar Yanaïka Delight/Jan Heirwegh die een jaarabonnement won voor Disneyland Parijs. Tweede eredame werd Stefanie Storm/Stefanie De Block (33) die waardebonnen kreeg net als Eerste Eredame Princess Miley (30). Het kroontje van Miss travestie West-Vlaanderen 2022 werd gemaakt door designer Giuseppe Glam en werd gewonnen door Freya Piper/Frederique Berth (38).

© JVGK

“Ik ben overmand door emoties. Als ik de twee kleppers zag die eerste en tweede eredame werden, had ik niet meer verwacht dat ik zou winnen. Het is keihard werken maar het blijft een hobby: het publiek entertainen”, aldus Freya/Frederique.

Beroepshalve is Frederique deeltijds poetshulp bij het OCMW in Ledegem en pruiken-kapper in zelfstandig bijberoep. Mijn grootste hobby en passie is op het podium staan. Mijn tweede passie is in de keuken staan en patisserie maken, gevolgd door bloemschikken en reizen.”

De vijf vrienden/organisatoren Gina Cnudde, Kimberly Meyfroot, Tyson Vandendriessche als ‘Tyra Crystal’, Bjorn Callewaert en Marino Vandendriessche maakten bekend dat er begin april 2023 een volgende editie komt in Het Spoor.

(PVH)