Freya dingt zaterdag mee naar kroontje Miss De Luxe: “Ook naar innerlijke charmes en uitstraling wordt gekeken”

Zaterdagavond vindt in Salons Mantovani in Oudenaarde de finale van Miss De Luxe 2025 plaats. Freya Casus (46) uit De Haan is een van de 14 finalisten. “Met mijn deelname wil ik laten zien dat iedereen telt, ongeacht afkomst, kledingmaat, de rugzak die je meedraagt… Iedereen is belangrijk genoeg en kan iets betekenen in onze maatschappij.”

Miss De Luxe is een alternatieve missverkiezing, die ook openstaat voor dames met een maatje meer en wat extra jaartjes op de teller. “Je mag je inschrijven tot 55 jaar en confectiemaat 42. Maar wat voor mij vooral de doorslag gaf, is dat er bij deze verkiezing ook naar je innerlijke charmes en uitstraling gekeken wordt. Een mooi snoetje hebben is dus geen garantie om te winnen”, aldus Freya, die opgroeide in Antwerpen. “Maar ik had genoeg van het grootstadgevoel. Vier jaar geleden ben ik verhuisd naar De Haan en mijn ouders zijn meegekomen. We hebben ons dat nog geen moment beklaagd: De Haan is sprookjesachtig mooi”, klinkt het.

Oude liefde

Ondertussen werkt Freya als receptioniste bij Hotel Astoria. “Dat is sowieso mijn dada: ik heb onthaal en public relations gevolgd en was jarenlang actief in de hotelwereld in Antwerpen. Op een gegeven moment kreeg ik echter een mooie aanbieding van TUI om als sportanimator in het buitenland te gaan werken, en toen ik na een paar jaar terugkeerde naar België, vond ik in de hotelsector geen werk meer. Ik heb toen een tijdje in de verkoop gestaan, maar het was fijn om terug te keren naar ‘mijn oude liefde’”, glimlacht Freya. Ze heeft daarnaast ook een groot hart voor dieren.

“Ik ben vrijwilligster bij SHIN, voluit ‘Spaanse Honden In Nood’. Kinderen heb ik niet, maar dat laat ik niet aan mijn hart komen. Mijn ouders en mijn verloofde zijn sowieso mijn grootste fans”, knipoogt ze.

Helemaal nieuw is de miss-ervaring trouwens niet voor Freya: in een ver verleden nam ze al eens deel aan de Mrs. Glamour International. “Maar dat is toen een beetje fout gelopen en dus wou ik nu nog eens mijn kans wagen. Al hebben ze mij wel eerst moeten overtuigen: ik was helemaal niet zo zeker van mezelf. Ik ben er ook met een bang hartje ingestapt. ‘Wat loop ik hier eigenlijk te doen? Ik maak toch geen schijn van kans’, dacht ik de eerste dagen voortdurend. Maar gaandeweg groeide het vertrouwen en begon ik open te bloeien”, zegt Freya. Daarom is ze nu blij dat ze haar kans waagde. “Het is een enorme boost geweest voor mijn zelfvertrouwen.”

Boeiend

Volgens Freya klikte het ook meteen goed met de andere deelneemsters. “Het zijn allemaal heel verschillende persoonlijkheden en dat maakt het boeiend. Sommigen waren net als ik eerst wat verlegen en onzeker, maar door zoveel tijd samen door te brengen, zijn we naar elkaar toe gegroeid en is de groep heel hecht geworden.” Met 14 zijn ze nog en Freya verdedigt ook als enige de West-Vlaamse eer.

“Ik heb wel stress voor zaterdag want ik zou graag in de top drie eindigen. Ik ben nu al zo ver geraakt, wat ik overigens nooit verwacht had. Maar het is al een fantastisch parcours geweest, en nu: oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Er wachten ons nog een paar drukke dagen, maar ik ben helemaal klaar voor zaterdag. Ik ga knallen”, aldus Freya. De boodschap die ze wil brengen? “Met mijn deelname wil ik laten zien dat iedereen telt, ongeacht afkomst, kledingmaat, de rugzak die je meedraagt… Iedereen is belangrijk genoeg en kan iets betekenen in onze maatschappij. Anderzijds wil ik ook aantonen dat het niet is omdat je al een jaartje ouder wordt, dat je daarom als vrouw al afgeschreven bent. Iedere leeftijd brengt zo zijn eigen uitdagingen en opportuniteiten met zich mee, dus of je nu 20, 30 of 40 bent, iederéén is het waard om in de spotlights te staan. Je bent wie je bent, en dat is mooi.” Zelf heeft Freya naar eigen zeggen geen moeite met haar leeftijd. “Life begins at 40, zeggen ze wel eens, en dat ís ook zo”, klinkt het.

Stem je Freya mee naar een plaatsje in de top drie? Dat kan eenvoudig en snel met een sms’je (MDL 06) naar het nummer 6630.