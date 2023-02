Freinetschool De Torteltuin schenkt bijna 4.000 euro aan het goede doel: “Cadeautjes voor kansarme gezinnen en steun voor Oekraïne”

Het vijfde en zesde leerjaar van Freinetschool De Torteltuin in Poperinge hebben zich geëngageerd om geld in te zamelen voor het goede doel. Ze doneerden meer dan 3.000 euro aan de Rode Kruisactie ten voordele van Oekraïne. Daarnaast schonken ze meer dan 700 euro aan OCMW Poperinge.

“Iemand van het vijfde leerjaar stelde tijdens de klasraad voor om centjes in te zamelen voor een goed doel. Het zesde leerjaar sloot hierbij aan en we kozen om een wintermarkt te organiseren op onze speelplaats”, zegt juf Bieke Decantere, begeleidster van de zesde klas. Voor de wintermarkt werden theelichtjes, wenskaarten en kerstversiering geknutseld en werden nieuwjaarswafeltjes gebakken. Die verkochten we samen met warme chocomelk en warme suikerwafels. Alles was al snel uitverkocht. De dag erna maakten we met de kinderen samen de winstberekening.”

OCMW Poperinge

“In de klas stonden we stil bij goede doelen en we kozen er enkele uit. De kinderen mochten stemmen en zo kwam kansarmoede in Poperinge als goed doel uit de bus. We stelden via Nele Theunynck de vraag hoe we lokaal en praktisch kinderen uit kansarme Poperingse gezinnen konden helpen en kwamen zo bij OCMW Poperinge terecht. We schonken hen 730,49 euro en zo konden ze cadeautjes kopen voor kinderen uit kansarme gezinnen in Poperinge tijdens de nieuwjaarsperiode.”

Finding Freinet

De school organiseerde ook hun BU-tival. “Ons schoolfeest en het thema was Finding Freinet. Door de oorlog in Oekraïne besloten we om de opbrengst van dit feest te schenken aan een actie van het Rode Kruis ten voordele van Oekraïne. Het ingezamelde geld zal via de Rode Kruisafdelingen gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict”, vult coördinator Inge Soenen aan. “Na het verrekenen van alle facturen kwam deze opbrengst op maar liefst 3.198,39 euro.”