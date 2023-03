Frederiks van ‘Al Gusto’ serveren al 25 jaar lekkers: “Onze zaak verhuizen, is een serieuze denkpiste”

Frederik Callewaert en Frederik De Cock van Al Gusto runnen al een kwarteeuw hun zaak in het centrum van Izegem. Nog altijd met veel liefde voor de stiel, maar ze zijn toch ongerust over wat komen gaat op het vlak van mobiliteit in Izegem.

In 1997 was Krokanto de eerste broodjeszaak in Izegem. “Dat klinkt nu misschien raar, maar het was wel zo. In de grootsteden kende je al zulke zaken, in de provinciesteden moest de opmars nog beginnen. We waren meteen ook goed vertrokken”, aldus Frederik De Cock die al snel Frederik Callewaert in de zaak mocht verwelkomen. “Ik stam uit een horecafamilie”, duidt Frederik Callewaert. “Mijn ouders runden feestzaal Gruuthuse in Beveren-Leie. Als jonge snaak heb ik daar veel meegewerkt en de smaak voor de horeca te pakken gekregen.”

In 2001 namen jullie er de Italiaanse specialiteiten bij.

Frederik Callewaert: “Frederik bleef de Krokanto doen, ik vanuit de Kruisstraat Come a Casa. Maar ook hier geldt dat, in tegenstelling tot nu, er toen nog maar weinig pizzazaken waren. Je had Pizza Maison, maar nadat ik een half jaar bezig was, verkocht hij zijn inboedel aan mij. En er was nog ’t Pleintje.”

Waarom de verhuizing in 2008?

“We waren al een tijdje op zoek. Onze panden waren eigenlijk wat te klein aan het worden. We hadden onze zaak in de Kruisstraat waar we ook woonden, maar we zochten iets groters. Het café hier werd gehuurd door Alken-Maes, maar het was de familie Carpentier die eigenaar was en het wilde verkopen. We vonden het een unieke locatie, in het centrum en niet ver vanwaar we voorheen werkten.”

Het pand kreeg ook een hele make-over.

“Dat moest wel. We hebben het eigenlijk helemaal gestript. Wist je dat we hier drie vloeren hebben opgebroken? We hebben er zes maanden aan verbouwd. We hebben ook niks mee verhuisd, alles werd nieuw aangekocht, op een pizza-oven na. En toen we opengingen, was het ook hier meteen een schot in de roos. En het is eigenlijk al 25 jaar zo dat we in een zottekot werken, het is hier vaak volle bak.”

Veel werken, dus. Heb je nog tijd om te genieten?

“We werken zes dagen op zeven, enkel de maandag zijn we gesloten. En we zijn minstens 12 uur per dag bezig. Maar we doen het ook graag, we zouden niet zonder kunnen. Om te ontspannen gaan we enkele keren per jaar op reis. We maken ook graag een ritje met de motor en genieten eveneens van het sociaal leven in Izegem.”

“Ik verwacht grote chaos op maandag 3 april” – Frederik De Cock

Hoe kun je je onderscheiden van andere gelijkaardige zaken?

“Alles wordt hier vers bereid met verse producten van lokale handelaars. We serveren hier niks uit pakjes. Onze spaghettisaus bereiden we zelf, onze sla komt niet uit zakjes. We hebben een uitgebreid aanbod dat ook met de seizoenen meegaat. In de winter kun je hier hutsepot kopen, in de zomer salad bowls. Door de jaren heen zie je dat de warme broodjes aan belang hebben gewonnen. Maar ook onze Italiaanse specialiteiten zoals de pizza’s en pasta’s blijven het goed doen.”

Hoe kijken jullie aan tegen de werken aan de centrumbrug en de invoering van het nieuwe bereikbaarheidsplan?

“Met een bang hartje. Het is hier trouwens al weken het gespreksonderwerp en wat opvalt, is dat de mensen gewoonweg niet weten hoe de vork aan de steel zit. Feit is dat wie van aan de overkant van het water komt een jaar lang een grote omweg zal moeten maken om hier te geraken. We begrijpen ook niet waarom dit nodig is. Men voert overal ‘knippen’ in, gelukkig is die voor het stadhuis uiteindelijk geschrapt.”

“Maar men had ons ook plaatsen voor kortparkeren beloofd, die zie ik hier nog nergens opduiken (er komen er wel op de Melkmarkt, red.). We vragen dat niet voor ons alleen, er zijn hier meerdere handelaars die dat enthousiast zouden onthalen. In de Nieuwstraat mag je straks ook niet meer parkeren. Waar moeten die mensen allemaal naartoe met hun wagen? En de parkings aan de brandweer en het goederenstation zijn te ver voor iemand die snel een broodje wil komen oppikken.”

Op maandag 3 april is het wel zover!

“Ik verwacht eerlijk gezegd een grote chaos. We voelen dat de communicatie tekort is geschoten. Heel wat mensen weten niet hoe het effectief in elkaar zit.”

Maar er zit allicht niet veel anders op dan je erbij neer te leggen?

“Weet je, we denken er serieus over na om onze zaak te verhuizen. Neem het voorbeeld van de Parfait, die zijn ook het centrum ontvlucht. Misschien moeten wij ook wel uitkijken naar een andere locatie. We moeten nog 20 jaar werken; het zou misschien het ideale moment zijn.”

Maar eerst is er nog tijd voor een feestje bij de passage van de Ronde van Vlaanderen.

“De stad Izegem heeft gezorgd voor een groot scherm, een tent en kinderanimatie. Samen met Tom Sintobin (De Koornmarkt) en Andy Verhelle (Andi’z) mogen we dit uitbaten. De winkel blijft open, maar wij voorzien volk om op zaterdag en zondag mee de toog te helpen bemannen. We kruisen nu de vingers voor goed weer. Het is ook zowat de start van ons zomerseizoen.”