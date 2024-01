Frederik Van Kerrebrouck is de Krak van Zuienkerke: “Ik trad als voorzitter in de voetsporen van mijn opa”

De stemmen zijn geteld en de winnaar tekende zich duidelijk af: Frederik Van Kerrebrouck, voorzitter van het plaatselijke feestcomité, is met ruime voorsprong de nieuwe Krak van Zuienkerke geworden. “Een mooie opsteker voor heel ons team”, zegt een trotse Frederik.

Frederik Van Kerrebrouck Privé Frederik Van Kerrebrouck (42) woont met zijn partner Tina Delahaye (38) en hun twee kinderen Lars (7) en Floor (4) in de Nieuwe Steenweg. Loopbaan Frederik is afgestudeerd aan Ter Groene Poorte en heeft dan eerst een aantal jaren thuis bij zijn ouders gewerkt in de slagerij. Daarna heeft hij zichzelf omgeschoold tot fietshersteller, en nu werkt hij als mecanicien bij Derma Trucks in Brugge. Vrije tijd “Biljarten op café, motorrijden, darten, met de kindjes bezig zijn en nu en dan een beetje knutselen thuis. Ook is het leuk om in de zomer eens de fiets te nemen en een terrasje te doen. Voorts ben ik ook een echte metalfreak.”

Frederik Van Kerrebrouck (42) bleek als nieuwe voorzitter van het Zuienkerkse feestcomité de gedoodverfde favoriet te zijn om Krak te worden. Of de nominatie op zich al veel teweegbracht? “Ik heb er toch wel wat reactie op gehad, ja. Veel mensen kwamen me zeggen dat ze op mij gestemd hadden: ‘Hier zie, de nieuwe Krak’, ging het dan keer op keer – terwijl ik dacht: ‘Ho maar, de stemmen zijn nog niet eens geteld’”, lacht Frederik.

Frisse wind

Ondertussen is hij zo’n anderhalf jaar voorzitter van het feestcomité. De nieuwjaarsreceptie van 2023 was mijn vuurdoop. “Dit jaar hebben we daar met het feestcomité een paar nieuwe accentjes gelegd die goed onthaald zijn. En ik denk ook dat we erin geslaagd zijn om met ons nieuwe bestuur een frisse wind te laten waaien. Er zit opnieuw schwung in”, klinkt het. Frederik wil de titel dan ook opdragen aan het volledige feestcomité. “Ik wil die pluim niet alleen op mijn hoed steken, we zijn een team. Dit gezegd zijnde, ben ik er natuurlijk wel trots op dat ik de Zuienkerkse Krak geworden ben. Ik ben als voorzitter ook niet echt stemmen gaan ronselen, ik heb het gewoon één keer gedeeld op mijn Facebookpagina en that’s it. Al moet ik daar eerlijkheidshalve toch aan toevoegen dat mijn vrouw Tina wél goed haar best heeft gedaan om reclame voor mij te maken”, glimlacht Frederik. ‘Achter elke sterke man staat een sterke vrouw’, zegt het spreekwoord.

Meer dan verdiend

“Maar Frederik heeft die titel meer dan verdiend”, werpt Tina op. “Als hij zich ergens voor inzet, gaat hij voor de volle honderd procent en weet je ook altijd wat je aan hem hebt. Bij Frederik is ’t nooit totetrekkerie.” “Al klaagt Tina weleens dat ik niet veel thuis ben”, lacht Frederik. “Maar dat hoort erbij natuurlijk.”

Op hetzelfde elan

Toen hij de fakkel overnam van Geert Claerhout, was Frederik al een tiental jaar ondervoorzitter van het feestcomité. Als voorzitter stapte hij in de voetsporen van zijn grootvader Walter Verleye, de oprichter. “In welk jaar dat was, weten we niet meer precies. Maar wel dat het voortgekomen is uit een bal dat in café Sint-Sebastiaan werd gehouden om crosser Rudy Verburgh te steunen. Opa is vele jaren voorzitter geweest en vroeg mij om erbij te komen, in het jaar dat hij er zelf mee stopte. Ze waren toen op zoek naar vers bloed”, aldus Frederik, die als nieuwe voorzitter ook meteen een frisse wind door de Zuienkerkse activiteitenkalender liet waaien. “Het volksspelentornooi op het dorpsplein eind september, was een gigantisch succes. Het toonde dat er nood was aan dergelijke gezinsactiviteiten, en dat we met dit initiatief op het goede spoor zaten. De conclusie die we hier met het feestcomité aan mogen vastknopen, lijkt me dan ook klaar en duidelijk: gewoon op hetzelfde elan voortdoen”, besluit Frederik.