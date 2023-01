Frederik Debeuckelaere, Krak van Houthulst 2021: “Stimulans voor verdere inzet”

Frederik Debeuckelaere blikt terug op zijn jaar als Krak 2021. Zijn nominatie had hij te danken aan zijn inzet voor de verschillende verenigingen in Houthulst. “Het is een erkenning.”

Frederik Debeuckelaere (40) is getrouwd met Karen Willemyns. Samen hebben ze één dochter Suzanne en het gezin woont in Merkem. Frederik werd genomineerd wegens zijn inzet voor de Landelijke Gilde, Merkem in de Kijker en voor de Buskantfeesten. Hij haalde de meeste stemmen en werd Krak.

Hoe hij dit allemaal beleefde? “Eerst was ik verrast met de nominatie, daarna heb het aan een aantal mensen verteld, maar ik heb niet actief campagne gevoerd. Het was een leuke en spannende tijd. Ik was heel tevreden met het feit dat ik verkozen werd, het is een erkenning voor wat ik doe en dat doet deugd. De prijsuitreiking zelf was een heel leuke belevenis: het BMCC in Brugge werd voor het eerst gebruikt. We reden samen met schepen Jeroen Vandromme richting Brugge, burgemeester Joris Hindryckx was verhinderd.”

Mooie herinnering

“Daar werden we ontvangen en konden we kennis maken met de andere Kraks, maar ook met de verschillende burgemeesters die je op een gelegenheid als deze dan eens in een ontspannen sfeer ontmoet. We kregen elk een award en het krantenartikel, een mooie herinnering.”

“Tijdens het voorbije jaar kreeg ik van heel veel mensen een reactie. Het wordt vaak vermeld, soms zelfs op totaal onverwachte plaatsen en van onverwachte mensen. Mensen herkennen je. Zelfs mensen die je minder goed kennen weten dat je tot Krak bent verkozen. Het was een leuke ervaring en ik vind het ook een opsteker voor Merkem als dorp.”

“Voor de rest wil ik mij verder blijven inzetten voor de Landelijke Gilde en voor de Buskantfeesten. Ook van Merkem in de Kijker zal nog gehoord worden. Voor de genomineerden van dit jaar zou ik volgende raad willen meegeven: laat uw nominatie een stimulans zijn om je verder in te zetten voor de gemeenschap en zo een voorbeeld te zijn voor velen.”

