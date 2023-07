Frederiek Van Pamel stelt bloemenfestival jaar uit

Eind vorig jaar maakte de Brugse florist en decorateur Frederiek Van Pamel bekend dat hij in eigen stad een groots opgezet bloemenfestival zou realiseren. Onder de noemer ‘Blooming Brugge’ zouden bezoekers dit najaar op acht verschillende locaties – zowel binnen als buiten – bloemenkunst kunnen bekijken.

Dit via een wandelroute doorheen de stad, met een indrukwekkende constructie op de Burg als absolute blikvanger. Maar het evenement, dat normaal gezien in oktober dit jaar zou moeten van start gaan, wordt met een jaar uitgesteld. Dat liet Van Pamel zelf weten tijdens de voorstelling van ‘Wintersfeer in Damme’, de expositie met bloemen en planten die hij de komende eindejaarsperiode al voor de zesde keer realiseert.

“Anders dan het project in Damme gaat het nieuwe initiatief in Brugge volledig over verse bloemen en dat is een bijzonder delicaat product”, verduidelijkt Van Pamel. “De klimatologische omstandigheden zijn de voorbije maanden ook niet ideaal geweest voor de kweek. Als ik zo’n groot project opzet, wil ik het echt goed kunnen doen en daarvoor hebben we meer tijd nodig. Daarom schuift het een jaartje op.” (PDV)