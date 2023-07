Frederiek Van Pamel komt dan toch terug naar Damme

Anders dan aangekondigd of verwacht keert de Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel komende winter toch terug naar Damme voor ‘Wintersfeer in Damme.’

Wintersfeer in Damme gaat voor een zesde editie. Van 21 december tot en met 7 januari zal de bekende florist en interieurinrichter Frederiek Van Pamel opnieuw zorgen voor sfeervolle decors. En dat is toch enigszins buiten verwachting. Van Pamel had bij het einde van de vorige editie laten verstaan dat het wellicht de laatste keer was in Damme omdat hij een groot en arbeidsintensief project in Brugge op de planning had staan voor dit jaar. Maar in Damme zullen ze alvast tevreden zijn dat de man terugkomt met zijn bijzondere creaties want die lokken steeds heel wat volk naar de Uilenspiegelstad.

Van Pamel zal opnieuw instaan voor sfeervolle decors in de hospitaalsite en de kerk in Damme centrum. Buiten worden opnieuw de historische gebouwen sfeervol verlicht. “Tijdens de donkerste dagen blijven mensen geboeid door sfeervolle, warme decors. Daarom gaan we met deze succesformule verder”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “We zijn verheugd om dit opnieuw met Frederiek Van Pamel te kunnen doen. Zo kunnen we opnieuw een aanbod bieden dat inspiratie, schoonheid en gezelligheid brengt.”

“De ruimtes die ik ter beschikking krijg, lenen zich om verschillende sfeervolle verhalen te scheppen”, vult Van Pamel aan. “Ik kijk ernaar uit om ze opnieuw aan te kleden en zo mensen te inspireren om ook thuis met decoratie warmte te brengen.” (PDV)