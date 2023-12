Frederiek en Kristof zijn sinds dit jaar eigenaar van Hobo’s: “Humeurige klanten doen lachen is een kunst”

Waar ga je het liefst iets eten in Waregem? Op de traditionele slotvraag van deze interviewrubriek kwam dit jaar het vaakst Hobo’s uit de bus. En dus mogen Frederiek Vandenberghe en Kristof Harent als eigenaars van dit restaurant deze minireeks over het wereldje van lekker eten en drinken afsluiten. “De waardering die je krijgt, daar doe je het voor.”

Hobo’s staat voor de merkwaardige combinatie van Japans en Belgisch eten en dat blijft uniek in de streek. Het verhaal begint ergens eind jaren negentig als Miyoshi Hobo, een Waregemnaar met Japanse roots, de deuren opent van het eethuis. Nu heeft hij op zijn 78ste alles overgelaten aan zaalverantwoordelijke Frederiek Vandenberghe (40) en chef-kok Kristof Harent (40), al vele jaren essentiële schakels in het toprestaurant. Het interview doen we in hoofdzaak met Frederiek als man van de streek. Kristof, een Oost-Vlaming die in Sint-Denijs-Westrem bij Gent woont, komt er ook bij zitten.

Het is nu 15.30 uur op een vrijdagnamiddag, maar het zit hier nog altijd afgeladen vol. En straks start de avondshift. Is dat altijd zo?

Frederiek: “Jawel. En daar hebben we ook geen problemen mee. Het gebeurt zelfs dikwijls dat er na de middag nog mensen komen aanschuiven die elders zijn gaan eten. We doen daar niet moeilijk over. We krijgen hier veel ondernemers met hun klanten of personeel over de vloer. Zij weten dat je hier niet alleen lekker kunt eten maar ook dat het hier een goede plek is om te netwerken of een vergadering te beleggen na de lunch. Tot 17.30 uur kan het allemaal. Dan moet iedereen de deur uit, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden op de avondshift.”

Jullie zijn nu niet langer alleen zaalverantwoordelijke en chef-kok, maar ook ondernemer. Maakt dit het moeilijker?

Frederiek: “Zo groot was de stap nu ook weer niet. Officieus runnen we de zaak al sinds 2018, zij het tot begin dit jaar onder supervisie van Miyoshi. Hij was al die tijd een prima leermeester. Bovendien kennen we het huis ook door en door. Ik ben hier zelf in 2001 gestart als kelner en Kristof is er al bij als chef-kok sinds 2014. Verder zetten we ons al eens aan tafel bij de vele ondernemers die hier komen eten. We worden met andere woorden overstelpt met goede raad, en daar maken we goed gebruik van.”

Gaan jullie de komende jaren iets veranderen aan de succesformule?

Frederiek: “We willen vooral nog iets meer inzetten op beleving en er nog beter voor zorgen dat alles perfect verloopt. Voor de rest doen we verder zoals we bezig zijn. Dat wil zeggen dat de mix van Japans en Belgisch eten ons handelsmerk zal blijven. Velen vinden het heerlijk om Japanse gerechtjes, zoals sushi en sashimi, te combineren met een echt Belgisch hoofdgerecht. Ook ons konijn op Vlaamse wijze met Rodenbach, witlofsalade en frietjes is geliefd, en dat willen we zo houden.”

Frederiek, je bent eigenlijk kok van opleiding. Wil je dan toch niet af en toe ook eens in de potten roeren?

Frederiek: “Neen, het is goed zoals het is. Tijdens mijn schoolstages indertijd merkte ik toch al snel op dat ik het contact in de zaal nodig had. Ik heb toen de keuze gemaakt om me daar op te focussen, en ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Het merkwaardige bij ons is dat Kristof aanvankelijk als zaalverantwoordelijke aan de slag was, maar de omslag gemaakt heeft en voltijds kok is geworden. In de keuken ontpopt hij zich elke dag opnieuw tot een meester in zijn vak.”

Kristof: “Koken is mijn passie. In die zin hebben we mekaar goed gevonden, want een betere zaalverantwoordelijke dan Frederiek bestaat er niet.”

Frederiek, wat moet een goede zaalverantwoordelijke kunnen?

Frederiek: “Hij moet erin slagen om een humeurige mens ook in de stemming te brengen voor een lekker etentje. De mensen die hier aanschuiven, hebben soms al een stresserende ochtend of namiddag achter de rug. Het is aan mij om hen in the mood te brengen. Je moet een beetje met mensen kunnen omgaan en ik doe niet liever.” (lacht)

Is er iemand die jou inspireert?

Frederiek: Jazeker. Dat is Lieve, de vrouw van Peter Goossens, die jarenlang zaalverantwoordelijke was in Hof van Cleve. Niemand die het vak zo goed beheerst als zij. Ik spiegel me toch wel een beetje aan hoe zij het altijd gedaan heeft. Ze is hier ook een paar keer komen eten en ik vond het telkens een plezier om met haar te praten.”

Waar strijk je zelf wel eens neer in Waregem als je niet aan het werk bent?

Frederiek: “Om iets te gaan eten? Kristof en ik proberen bij zoveel mogelijk concullega’s langs te gaan. Omgekeerd is dat ook zo. Wat evenementen betreft, sla ik nooit een editie over van Hype’O Dream. Mijn respect voor het team achter de organisatie is groot.”

Restaurant Hobo’s is in de kerstperiode dicht en gaat opnieuw open op woensdag 3 januari. (Freddy Vermoere)