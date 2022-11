Frédéric Boulez is het creatieve brein achter Mille Gin: “Dit keer pakken we uit met een meer winters kleedje met toetsen anijs en kaneel”

Hoewel de hype rond gin ietwat is gaan liggen, wordt het nog vaak gedronken. Dat is ook Frédéric Boulez uit Deerlijk niet ontgaan. Hij is het creatieve brein achter Mille Gin, dat voor het zesde jaar op rij met een andere smaakvariant op de markt komt.

Frédéric Boulez (49) woont samen met zijn echtgenote Nathalie Vallaeys en zoon Emile in de Stasegemstraat (Statiewijk) in Deerlijk. In het dagelijks leven is hij verkoopsleider bij brouwerij Vanhonsebrouck in Izegem. “Ik werk al bijna drie decennia in de drankensector en mag wel stellen dat ik thuis ben in dat wereldje”, start Frédéric zijn verhaal. “Als naam koos ik voor Mille Gin en daar zijn verscheidene verklaringen voor. Het is vooreerst een knipoog naar de ‘millésime’, champagne en wijnen met een jaartal. Verder beperk ik mij ieder jaar tot een lading van precies 1.000 flessen en ten slotte verwijst het ook naar de voornaam van mijn zoon Emile.”

Op en top West-Vlaams

“Mille Gin is een Belgian Dry Gin en is gestookt in de ambachtelijke distilleerderij van The Bassets Craft Distillery in Ruiselede. Het is met andere woorden een op en top West-Vlaams product en daar zijn we best fier op. We brengen jaarlijks één batch op de markt met telkens een verschillend aroma. We zijn ondertussen aan de zesde variëteit toe. Dit keer pakken we uit met een meer winters kleedje met toetsen anijs en kaneel en drie jaar oude Kentucky bourbon infused. Mijn Belgian Dry Gin is verkrijgbaar in flessen van een halve liter en heeft een alcoholpercentage van 44 procent”, besluit Boulez. Mille Gin is te koop bij Frédéric zelf en in Wijnhuis Hendrik. (DRD)