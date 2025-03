Freddy zwaait na mooie carrière uit als postbode

Na een carrière van 32 jaar als postbode geniet Freddy Vermeulen uit Moorsele voortaan van zijn pensioen. Freddy zijn ronde bevond zich hoofdzakelijk in Moorslede. “Ik genoot ervan om in een landelijke gemeente te werken.”

Een geschenkje hier, een spandoek of leuke tekst daar. Dankzij enkele collega’s die briefjes busten in de huizen waar hun Freddy Vermeulen (61) elke dag passeerde, beleefde de graag geziene postbode een onvergetelijke laatste werkdag.

“Ik heb tijdens mijn carrière als postbode geprobeerd om dagelijks het beste van mezelf te geven, het doet dan ook erg veel deugd dat dit gewaardeerd wordt.” Freddy werkte aanvankelijk tien jaar in de privésector, maar koos ruim dertig jaar geleden voor een job als postbode. Hij werkte aanvankelijk in de regio Kortrijk en Marke en was ook even aan de slag in het Harelbeekse.

Landelijk karakter

“Ik kreeg de kans om dichter bij huis te werken. Sindsdien bedeelde ik de post in de regio rond de grens van Moorslede met Ledegem. De voorbije jaren werkte ik vooral in Moorslede en had ik ook nog enkele straten in Ledegem. Ik genoot er echt van om dit gebied te doen. Het landelijke karakter sprak me erg aan.”

“Ik ben zelf sportief en deed mijn werk met de fiets wel graag”

Freddy startte op de fiets, maar bedeelde later ook met de bromfiets de post. De laatste tien jaar reed hij met een postwagen rond. “Goed voor in totaal zeventig kilometer. Ik ben zelf sportief en deed mijn werk met de fiets wel graag. Eens wat ouder was ik wel blij dat ik de post kon bedelen in een warmere auto.” Freddy genoot vooral ook van het sociaal contact met de bewoners. “Die leer je met de jaren beter kennen. Dat zorgt er ook wel voor dat je misschien wel iets langer een babbeltje blijft slaan.”

Mooie carrière

Nu Freddy met pensioen is kan hij terugkijken op een mooie carrière. Vervelen zal hij zich niet. “Ik ben lid van een wielertoeristenclub in Lendelede en samen met mijn vrouw geniet ik ook van een wandeling.” Het koppel heeft acht kinderen en inmiddels zestien kleinkinderen. “Onze jongste twee zonen koersen nog. Tijdens de weekends gaan we dan ook vaak naar hun wedstrijden.” (BF)