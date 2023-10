Freddy wint Ruiselede Bebloemd

Er namen dit jaar 122 liefhebbers deel aan Ruiselede Bebloemd. Freddy Vanpoucke uit de Knokstraat werd laureaat in de reeks Hoeves. Bij de Voortuinen was Noël Lust de winnaar en in de categorie Gevelversiering ging de winst naar Stefaan Lemey uit de Schietspoelstraat.

Aan de jaarlijkse campagne ‘Ruiselede Bebloemd’ namen dit jaar 122 mensen deel, verdeeld over drie categorieën: gevelversiering, voortuinen en hoeves. Tien hoeves namen deel en de winnaar was tuinman Freddy Vanpoucke uit de Knokstraat. De keuring van de prachtige versieringen vindt steeds plaats begin juli, door een jury van vier mensen van tuininstantie Tuinhier of door dat comité aangestelde tuinliefhebbers. Men hoeft niet per se lid te zijn van Tuinhier om deel te nemen. Tijdens de maandelijkse vergadering van oktober werden de laureaten bekendgemaakt.

In de categorie Hoeves ging de hoofdprijs naar de romantische hoeve aan de kronkelende smalle Knokstraat. Eigenlijk niet helemaal. Nu was het stukje grond in één van de bochten van dat straatje het object voor jurering. Het prachtige veldje vol zonnebloemen hoort bij de hoeve ietsje verderop. Een streling voor het oog was het. En dat heeft de vierkoppige jury gefascineerd tot de hoogste score van 87,3%.

Zuid-Spanje

Freddy Vanpoucke: “Het was onze tweede deelname. Vorig jaar scoorden we ook redelijk goed, en vielen we ook in de prijzen. Blijkbaar hebben de zonnebloemen dit jaar nog meer indruk gemaakt.”

“De campagne is bedoeld om het dorp te verfraaien. En ja, vanop de openbare weg is het inderdaad een meerwaarde, een lust voor het oog. Hier passeren heel wat fietsers, langs het traject van vaste route Rij Ruiselede Rond. Dat aspect zal wel een meebepalende factor geweest zijn, vermoeden we. Heel wat wandelaars en fietsers stoppen even en kijken vol bewondering toe. Ze wanen zich ietwat in Zuid-Spanje. Soms vroegen kinderen ons: ‘Meneer, ga je volgend jaar weer die mooie zonnebloemen hebben hier?’. Het fascineert de mensen manifest bij hun passage hier. Jammer dat u nu geen foto’s kan nemen, hé! Ze waren uitgebloeid en zijn verwijderd. We hebben er nog enkele van mindere kwaliteit bij onze moestuin voor de foto”, besluit tuinman Freddy Vanpoucke. (RV)