Freddy werkt al een halve eeuw bij Devriese Interieurmaekers

Devriese Interieurmaekers viert dubbel feest. Sinds kort is de derde generatie in het bedrijf aan de slag met Jan Devriese en Charles Descheemaecker. Freddy Roelens werd dan weer gehuldigd voor zijn 50-jarige loopbaan.

Meubelen Devriese startte in 1956 als een klein schrijnwerkersbedrijf onder leiding van Roger Devriese. Oorspronkelijk lag de focus op het maken van zetelrompen. “Sinds de jaren 90 hebben we ons steeds meer gespecialiseerd in het maken van interieurs op maat. Vandaag maken we zowel klassieke als moderne interieurs. Onze jarenlange ervaring in combinatie met een modern machinepark maakt het mogelijk om alle creatieve ideeën en stijlen uit te voeren, volledig volgens de wens van onze klant. Sinds kort hebben we dan ook de nieuwe branding Devriese Interieurmaekers gelanceerd”, vertelt Jan Devriese.

Halve eeuw

Op 3 juli was het exact 50 jaar geleden dat Freddy Roelens (67) uit Zwevezele als 17-jarige kwam werken bij Meubelen Devriese, toen nog in Hertsberge. Hij is gehuwd met Linda Duyvejonck en is de papa van Eveline en Inge. Mathis, Nanou, Elise en Mirthe zijn zijn kleinkinderen. Hij behaalde zijn diploma A2 Houtbewerking in het VTI van Tielt maar leerde echt de stiel bij Devriese onder de leiding van meestergast Roger. In die 50 jaar heeft Freddy ook veel zien veranderen. Hij werkte onder de drie generaties die het bedrijf kende: Roger Devriese (+), Wim Devriese en recent nu Jan Devriese en zijn vennoot Charles Descheemaeker. “In die halve eeuw heb ik het bedrijf zien evolueren van een ambachtelijk bedrijf met zeer veel handwerk naar een modern en machinaal bedrijf. Maar het blijft bovenal een familiaal bedrijf”, vertelt Freddy. Als we Freddy vragen waarom hij nog blijft werken, antwoord hij zeer trots: “Liefde voor het vak zeker. Ik doe mijn werk heel graag en heb heel goede bazen. Ik voel me hier gewaardeerd.” (GST)