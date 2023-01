Freddy Denys is de Krak van Zedelgem: “Ik wil ‘deugddoeners’ geven aan al wie mijn pad kruist”

Met een lach brengt Freddy Denys (77) uit Veldegem de komische noot waar er te animeren valt. Met en zonder zijn trouwe saxofoon bespeelt hij elk publiek, en geeft hij ook ver buiten Zedelgem goede moed. Talloze vrienden en verenigingen zagen in Freddy de geknipte Krak, en geven hem nu welgemeende dank terug voor zijn gulle hart.

Wie rasechte Veldegemnaar Freddy Denys kent, linkt hem met volks plezier. Al vanaf zijn jonge jaren als KAJ-leider en -muzikant bij de Veldegemse Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid (KNA), verbindt hij met sfeer en ludieke ideeën zijn dorpsgenoten. Na de coronaperiode vond hij het voorbije jaar een verademing om weer medewerker te zijn van goede doelen zoals het Kinderkankerfonds en Poverello. Met Marnix Vermeulen (de Zedelgemse belleman) ging hij de straat op als De Alfredo’s, om onder meer een halve eeuw volkscafé ’t Strooyhof en kerstmarkten op te luisteren. “Tijdens de Corneliusfeesten en Veldegem Kermis presenteerde ik verder de traditionele verkoping voor de harmonie. Als oudste spelende lid en 65 jaar muzikant van KNA werd ik tijdens de Sint-Ceciliaviering ook gedecoreerd door het korps. Ik vernam dat die grote groep vrienden en familieleden van de harmonie me eensgezind tot Krak stemden. We hebben, kortom, met alle vriendenkringen de mensen leuke momenten geschonken met onze optredens.”

Langs ‘de stroate’

“Toen ik de vraag kreeg om genomineerd te worden voor de Krak van Zedelgem, was mijn eerste reactie Kijk eerst voor iemand anders. Maar dat lukte niet meteen, en zo ben ik er toch voor gegaan.” Het is Freddy Denys ten voeten uit. Hij ziet zich niet in een hoofdrol als hij zijn medemens amuseert. Maar door onverwacht zoveel stemmen achter zijn naam te zien, is hij toch overweldigd. “Natuurlijk ben ik blij. Het doet écht deugd. Na de cultuurprijs van het gemeentebestuur in 2012 en een dankbrief van professor Benoit (stichter van het Kinderkankerfonds), ontvang ik nu de titel van Krak van Zedelgem. Het zijn mooie deugddoeners van veel langs de stroate te lopen, op pad te zijn. Maar dat is ook de verdienste van mijn vrouw Mariette, die al 55 jaar lang aan mijn zijde staat, want Achter een Krak staat ook een sterke vrouw. Veel dank voor de medewerking van familie en vrienden, en tal van verenigingen.”

Meer van hetzelfde

Ver vooruit blikt Freddy nog niet dit jaar. Zijn agenda laat zich vullen met meer van hetzelfde. Hij zal zijn 66ste jaar de schouders onder KNA zetten, en het de jonge muzikanten naar de zin maken. De aanvragen dienen zich aan voor cabaret en presentaties, en voor zijn vakmanschap op sax met De Alfredo’s. Al speelt hij wel met het idee om de mensen uit Oekraïne, die door de oorlog nog steeds in onze streek verblijven, een muzikaal hart onder de riem te steken. “Vooral hoop ik van vooreerst gezond te blijven. En ik hou eraan om zoveel mogelijk positief te denken, en tevreden voort te doen. We hebben het hier echt wel goed in Veldegem en Groot-Zedelgem”, verwoordt Freddy zijn genereuze natuur. “Ik kijk ernaar uit om nog veel noten te blazen, en andere deugddoeners te geven aan al wie mijn pad kruist.” (Hendrik Verplancke)

Wie is Freddy Denys? Privé Freddy Denys (77), geboren en getogen Veldegemnaar, is gehuwd met Mariette Cloet (77) uit Wijnendale. Hun dochter Nancy baat friet- en eethuis Kom Eet uit nabij de markt in Veldegem. Loopbaan Na een technische opleiding aan het VTI in Torhout, ging hij net als mecanicien bij metaalbedrijf Alidor Claeys aan de slag. Daarna was hij kwaliteitscontroleur bij Siemens Oostkamp. Vrije tijd In 1957 vervoegde Freddy de Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid in Veldegem als trommelaar-muzikant. Hij blijft mee de Corneliusfeesten animeren en presenteren. Onder de naam De Alfredo’s brengt hij muzikale animatie, onder meer voor het Kinderkankerfonds.

“Geef elkaar een helpende hand en goede moed” Als je terugblikt op al die jaren van muzikant-zijn en animatie, wat onthoud je er dan van? Als je terugblikt op al die jaren van muzikant-zijn en animatie, wat onthoud je er dan van? “Ik heb heel veel te danken aan mijn gave om muziek te spelen. Ik leerde een publiek vermaken en presenteren. Ik heb er een vriendengroep aan overgehouden die als een tweede familie voelt. Uit de Veldegemse harmonie groeide ook mijn animatie. Daarom een oproep: Leer een instrument. Het is nooit te laat, je ben nooit te oud.” Je hebt sterke wortels in Veldegem. De volkse aard is er veranderd, maar de verbondenheid blijft? Je hebt sterke wortels in Veldegem. De volkse aard is er veranderd, maar de verbondenheid blijft? “Ons dorp heeft dan wel minder cafés en nieuwe inwoners, maar de nieuwe generaties blijven elkaar toch vinden door een rijk sociaal leven. Beleef zoveel mogelijk activiteiten in de verenigingen. Kom naar buiten en doe mee.” Welke boodschap wil je de jonge generaties na veel levenservaring meegeven? Welke boodschap wil je de jonge generaties na veel levenservaring meegeven? “Wees meer tevreden, en geef elkaar vaker een oprechte schouderklop. Geef elkaar een helpende hand en goede moed. Heb ook respect voor de bestuursleden van verenigingen. Zij kloppen veel uren voor hun leden, wat soms niet altijd gewaardeerd wordt.”

