Fred organiseert opnieuw bloemenactie om overleden vrouw te eren: “Hadewyck zien aftakelen, was zeer pijnlijk”

Op 20 maart verloor Fred Verhaeghe zijn vrouw Hadewyck De Volder aan MSA, meervoudige systeematrofie, een zeldzame degeneratieve neurologische ziekte. Tot op heden werd er nog geen enkel geneesmiddel gevonden. Om het onderzoek een duw in de rug te geven, organiseert Freddy voor de vierde keer een bloemenactie.

“Acht jaar lang streed Hadewyck tegen de ongeneeslijke ziekte MSA, en het was haar wens om deze actie nog eens te zien doorgaan. Dit doe ik als eerbetoon aan Hadewyck”, vertelt Fred (60), lesgever bloemsierkunst, een specifieke richting in de campus Wetenschap en Groen aan het PTI in Kortrijk. Het is hoogtijd voor meer aandacht, meer ondersteuning, meer geld en zo meer onderzoek naar alle neurologische aandoeningen. Misschien wel een noodkreet. We denken hierbij aan de ziekte MSA, maar ook aan de ziekte van Parkinson, dementie, alzheimer, parkinson-plus… Ik kreeg acht jaar te maken met deze ziekte. Mijn vrouw zien aftakelen, was enorm pijnlijk. Mijn dochter Fien werd een week geleden nog mama, maar de belangrijkste persoon, haar mama, was er niet meer.”

“Dat er nog altijd geen medicatie voor is, is frustrerend. Ik maakte vier symposia mee met topneurologen waaruit ik leerde dat er te weinig vooruitgang is. Er moet meer geld in het bakje komen voor meer onderzoek. Te veel mensen krijgen nog een verkeerde diagnose. En dat is heel frustrerend voor deze mensen. Het is vijf na twaalf.”

Klaproos

“Zet in op neuro kan even mooi klinken als Kom op tegen Kanker”, is Fred overtuigd. “Vandaar… een nieuwe Hello Fred bloemenactie 1.000 boeketten voor MSA. Naar het idee van Hello Fresh, zeg maar. Alle ingrediënten voor het maken van een mooi boeket zitten in de Hello Fred bloemenbox op water in een emmer met voeding en een touwtje met bijhorende uitleg. Zo kan je een tweetal weken genieten van een mooi zelfgemaakt boeket. Bloemen maken mensen blij en gelukkig, ook al is het maar voor even. De klaproos was de lievelingsbloem van Hadewyck. Voor haar verjaardag plukte ik steeds klaprozen, wetende dat ik bijna dagelijks met verse snijbloemen werk als lesgever bloemsierkunst en tevens florist in bijberoep. Toeval of niet… de klaproos is het symbool van de ziekte MSA.”

Hadewyck tussen de fruitbomen. © Picasa gf

“De eerste actie vond plaats in 2018. Toen werden 500 boeketten verkocht. Een jaar later waren er dat 600. In 2020 rondden we de kaap van 1.000. Vorig jaar was er geen actie omdat Hadewyck al te hulpbehoevend was. Ik had de moed niet in tijden van corona, de zorg voor mijn vrouw was te dominant. Dit is toch twee weken intens werk.”

Drive-in

Bestellen kan eenvoudig op www.zetinopneuro.be. De Hello Fred bloemenbox kan de hele dag afgehaald worden in de auto-drive-in aan de Kruiskesstraat 88 in Waregem, zowel op zaterdag 1 oktober als op zondag 2 oktober, van 8 uur tot 20 uur. Deze actie kan enkel lukken door de medewerking van de kinderen Ruben, Willem, Fien en Floor, samen met hun wederhelften. Ook veel dank aan de familie en vele vrienden voor de ondersteuning.”

Bloemen maken mensen blij en gelukkig, al is het soms maar voor even – Fred Verhaeghe

De dag nadien, op maandag 3 oktober, op Wereld MSA-dag, zal het bedrag van de opbrengst worden bekendgemaakt. Indien we de kaap van 1.000 boeketten ronden, betekent dat een opbrengst van 15.000 euro. Een bloemenbox kost 30 euro waarvan er 15 euro naar de MSA Foundation gaat. Ik wil iedereen bedanken die deze actie steunt en voor het proberen waar maken van een van de laatste wensen van Hadewyck, het vinden van een therapie of een medisch antwoord voor de genezing van de zeldzame, ongeneeslijke ziekte. Voor Hadewyck kwam het antwoord te laat maar ze hoopte dat niemand dit nog zou moeten meemaken. Het gemis is enorm groot.”

Fruitboom

“Oma Hadewyck leeft ook verder bij de kleinkinderen in de vorm van een fruitboom”, zegt Fred. “Ten huize van fruit Lambrecht in Sint-Eloois-Vijve staan acht geadopteerde fruitbomen voor het leven, de oudste kleinkinderen Mirte, Suzan en Matheo hebben mooie herinneringen aan hun lieve oma. Voor de jongsten – Ada, Lili, Nel, Cobie en Mia, allen jonger dan twee jaar – zal hun oma Hadewyck enkel herinnerd blijven door foto’s en een appelboom”, besluit Fred Verhaeghe.