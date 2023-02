Frauke (28) neemt deel aan Europees Kampioenschap taxidermie in Oostenrijk: “Ik wil dieren eeuwig laten leven”

In het Oostenrijkse Salzburg is het Europees Kampioenschap taxidermie gestart, het opzetten van dieren. Een van de deelnemers in de categorie ‘kleine vogels’ is de Kortrijkse Frauke Vandekerckhove (28), die deelneemt met een pestvogel. Op 19 februari weet Frauke of ze in de prijzen valt.

Frauke Vandekerckhove genoot een opleiding grafisch ontwerp en illustratie aan het KASK in Gent. Zij is autodidact taxidermist en runt haar eigen website en zaak Instituut Sauvage aan de Lange-Brugstraat 35 in Kortrijk. “Ik had altijd al een passie voor natuur en levende dieren. Jammer dat er niets van overbleef als ze doodgingen. Op de een of andere manier wou ik ze laten bestaan, een eeuwig leven geven”, vertelt Frauke. “Uit die passie groeide de wens om datgene terug te brengen dat voor altijd verloren was.”

Huisdieren opgraven

Haar avontuur in taxidermie begon met het opgraven van haar huisdieren in de tuin van het ouderlijk huis. “Langzaamaan zette ik de stukjes terug ineen tot een prachtig geheel. Uit die skeletten groeide ik verder tot het opzetten van volledige dieren. Als grafisch ontwerper ben ik geïnspireerd door alles wat mooi is. Het is mijn missie om dieren te herstellen in hun volle glorie. Respect voor het dier komt altijd op de eerste plaats en het einddoel is om mooie, natuurlijke en tijdloze composities te creëren.”

Werk op de plank

Frauke neemt aan het Europees Kampioenschap deel bij de categorie ‘kleine vogels’ met een pestvogel in een wintertafereel. “Rond kleine vogels werken is telkens een uitdaging, net omdat ze klein zijn. Alle deeltjes moeten goed zitten en dat is precisiewerk. Pestvogels hebben ook prachtige kleuren.” Aan het resultaat gaat een pak werk vooraf.

Alles in elkaar zetten

“Alles wat van het vogeltje onder en in de huid zit wordt schoongemaakt: de botjes, de oogjes, de hersentjes, de spieren. De huid moet vetvrij gemaakt worden. Daarna zet ik elk stukje weer in elkaar, minutieus en het is soms al knutselend want alle botjes passen maar op een enkele specifieke manier in elkaar.”

Op 19 februari weet Frauke of ze in de Europese prijzen valt.