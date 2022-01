Franse vrouw moet op straat worden gereanimeerd in centrum van Menen

Op het kruispunt van de Moeskroenstraat met de Rijselstraat in Menen is zondagmiddag een Franse vrouw onwel geworden. De hulpdiensten kwamen snel tussenbeide om haar te reanimeren, wat lukte. De vrouw werd wel overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta.

Kort na de middag werd een Franse vrouw plots onwel op straat in het centrum van Menen. Op het kruispunt van de Rijselstraat met de Moeskroenstraat, niet ver van restaurant Aux Trois Moulins, viel de vrouw neer. Omstaanders verwittigden snel de hulpdiensten die ter plaatse kwamen om de nodige zorgen toe te dienen.

“Er werd ook een tent aangerukt om kijklustigen op een afstand te houden”, bevestigt politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “Het ging voor alle duidelijk om een puur medisch incident. Onze politiediensten zijn enkel ter plaatse gekomen om het verkeer wat te regelen.”

De Franse vrouw werd met succes op straat gereanimeerd. Daarna werd ze voor verder onderzoek en verzorging overgebracht naar het AZ Delta-ziekenhuis in Menen. Over haar identiteit is verder niets bekend.