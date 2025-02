Frans Vanbesien is voorzitter van RLV en Groene Tafel: “Oneven nummers eerst geschorst, dan de even”

Frans Vanbesien is een spraakwaterval. Hadden we de man niet onderbroken, we zaten nog te kletsen rond de tafel met een pot koffie. Frans is voorzitter van het RLV, de Roeselaarse voetbalcompetitie voor liefhebbers en hij kent zijn pappenheimers zeer goed.

Je kent het RLV al heel lang?

Frans Vanbesien: “Ik ben in 1967 gestart als voetballer bij de Meerlaanshotters en ook dat was eigenlijk speciaal te noemen. Ik bezocht geregeld café Regina in de Noordstraat. Er waren daar namelijk vijf dochters en ik wist niet waar eerst kijken (lacht). Ik ben gehuwd met Anna, de tweede oudste dochter. Mijn schoonmoeder Irene Lagrange was meter van voetbalploeg De Meerlaanshotters in het RLV. Café Regina had toen geen voetbalploeg, maar er kwamen veel voetballers van De Meerlaanshotters over de vloer in Regina. En ik sloot me ook aan als voetballer bij hen in het seizoen 1967-1968. Ik heb gevoetbald bij het RLV van mijn 21 jaar tot mijn 41 jaar.”

(Lees verder onder kaderstukje)

Privé Geboren in Roeselare op 28 juli 1946. Gehuwd met Anna Van Coillie en vader van Addy (51) en Joeri (48). Anna en Frans wonen in Roeselare. Opleiding en job Lager en middelbaar onderwijs in de rijksscholen in Roeselare. Vervolgens elf jaar gewerkt bij Cornelis-Wyckhuyse vooraleer 28 jaar rijkswachter te zijn. Met pensioen vanaf 2002. Vrije tijd Voorzitter van het Roeselaars LiefhebbersVerbond (RLV), samenzitten en plezier maken met vrienden.

De Meerlaanshotters hadden een ferme ploeg?

“We speelden jaar na jaar kampioen en iedereen wilde bij ons voetballen. Op een bepaald ogenblik hadden we maar liefst 40 spelers! De ploeg werd dan opgesplitst in de Peter Ostynboys en Super Unic. Ik speelde bij de eerstgenoemde, maar de beste voetballers kozen voor Super Unic. Bij winst kregen die namelijk een rundstong of een kip mee naar huis uit de winkel.”

“Onze ploeg heeft eigenlijk zes verschillende namen gekend: eerst De Meerlaanshotters, dan de Peter Ostynboys, vervolgens Mi Amigo en daarna Ogierlande, Gigi Bourbon en tenslotte Regina.”

Na je voetbalcarrière kwam je op een bepaald ogenblik in het hoofdbestuur van het RLV?

“Ja, Hubert Coppens heeft me daar binnen geloodst. Hij maakte me commissaris, een graad die ik als rijkswachter nooit heb behaald (lacht).”

Wat hield die taak precies in?

“Ik werd waarnemer tijdens RLV-wedstrijden, ik controleerde de scheidsrechters en zorgde voor de opvolging van de RLV-vergaderingen.”

In 2023 werd je RLV-voorzitter en ook voorzitter van de Groene Tafel. Enkele maanden geleden heb je een speciale uitspraak gedaan tegenover twee ploegen?

“Wanneer de Groene Tafel samenkomt, worden strafmaten uitgesproken tegenover spelers of ploegen die zich hebben misdragen. In het begin van dit seizoen is het tijdens de wedstrijd tussen No Limits die zijn thuiswedstrijden op De Ruiter speelde en Scorpio uit Langemark serieus uit de hand gelopen. Spelers en supporters raakten slaags met elkaar en de wedstrijdafgevaardigden verklaarden dat het een kluwen van vechtende mensen was op het veld. Er moest zelfs een ziekenwagen en politie aan te pas komen.”

“Toen de twee ploegen voor de Groene Tafel kwamen hebben we gewoon de oneven nummers op het wedstrijdblad voor twaalf weken geschorst en daarna de even nummers voor twaalf weken geschorst. Zo kon de ploeg nog blijven voetballen in competitie want een ploeg mag 30 spelers aansluiten. Maar No Limits heeft toch besloten om de boeken dicht te doen. Ze vonden dat ze hun kansen niet meer konden verdedigen en slechts een tweederangsrol zouden spelen in het kampioenschap.”

Je hebt je actieve carrière beëindigd als rijkswachter, maar je bent ze niet begonnen als handhaver van de wet?

“Neen, na school kon ik aan de slag bij jutespinnerij Cornelis-Wyckhuyse in de Guido Gezellelaan. Ik heb er meer dan elf jaar gewerkt. Officieel was ik er smid, maar ik heb meer dan zes jaar machines gemonteerd samen met Ieren die de machines kwamen leveren.”

“Ik werd commissaris, maar niet bij de rijkswacht”

“Maar ik droomde eigenlijk al lang van een job als rijkswachter. En op 28-jarige leeftijd heb ik mijn proeven afgelegd in de rijkswachtkazernes in Etterbeek. We waren met 87 kandidaten en na iedere proef in de voormiddag vielen er elf kandidaten af. Ik bleef iedere keer over en mocht in de namiddag mijn medische en sportproeven afleggen. Toen die ook goed waren, kreeg ik een opleiding van een jaar in de rijkswachtschool in Gent. Na passages in Oostende en De Panne werd ik in september 1976 benoemd als rijkswachter in Handzame.”

Waarbij je hield van het contact met de burger?

“Ik ben mijn hele loopbaan een ‘stratier’ geweest. Ik heb altijd de baan gedaan: interventies, verkeer, gezinssituaties, noem maar op. Ik hield echt van mijn job en heb die nooit tegen mijn zin gedaan.”

Na de rijkswacht kwam dus het RLV. Wat zijn de uitdagingen voor het RLV in de toekomst?

“Er komen meer en meer gevallen voor de Groene Tafel en er zijn meer ernstige gevallen dan vroeger. Sommige spelers en ploegen nemen het helemaal niet zo nauw meer met fair play.”

Indien mogelijk, zou je iets anders doen in je leven?

“Vroeger bij de rijkswacht gaan. Maar het is goed zoals het is. Mijn vrouw en ik hebben onze vriendenkring aan zee in Koksijde en in Roeselare. Ik ben tevreden over hoe alles verlopen is.”