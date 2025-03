Frans geweer uit WOI via kringloopwinkel naar Passchendaele museum

Via een gift aan het geefpunt van de kringloopwinkel in Beveren-Leie kwam een oud wapen uit WOI in het Zonnebeekse museum terecht.

Het was eerder en toevallige vondst. Zoals dikwijls gebeurt werd een doos afgegeven aan het geefpunt van de kringloopwinkel van Beveren-Leie. Groot was echter de verbazing toen men onderaan in de doos wapens aantrof. Het bleek om oude wapens te gaan. Of de schenker bewust de wapens onderaan de doos had gestopt of hij het zelf niet wist blijft een vraagteken. Een gift van wapens is alvast vrij uniek.

“Ik werd opgebeld door mijn vriend en werkleider van de kringloopwinkel Xavier Holvoet,” vertelt Simon Augustyn, wetenschappelijk medewerker en historicus bij het Passchendaele museum in Zonnebeke. “Hij stuurde me enkele foto’s op en ik was onmiddellijk enthousiast. Ik vermoedde, en dat is nu ook zo gebleken, dat het om een Berthiergeweer ging uit de Eerste Wereldoorlog. Dit is een geweer dat het Franse leger gebruikte maar ook Belgische troepen maakten er gebruik van. In WOI vochten de Fransen met een vuurwapen met drie kogels zoals deze Berthier terwijl de Duitsers met geweren met vijf kogels vochten. Later maakten de Fransen ook geweren van vijf kogels. Na het fiat van de politie mochten we het geweer ophalen. Het is werkelijk iets unieks. Het geweer is in vrij goede staat met zelfs het serienummer erop en de plaats waar het is gemaakt. We krijgen regelmatig giften voor het museum maar een vuurwapen is altijd iets speciaals. Nu gaan we onze nieuwe aanwinst bestuderen en restaureren waar moet.”

In het Passchendaele museum zijn momenteel vernieuwingswerken aan de gang en in het weekend van 5 en 6 april opent het opnieuw volledig zijn deuren. “De nieuwe aanwinst van onze collectie past volledig in onze visie,” verduidelijkt Simon Augustyn. “In het verleden werd meestal de nadruk gelegd op de Britse inbreng in WOI maar ook andere naties waren belangrijk. Zo sneuvelden in onze regio duizenden Franse soldaten en onze nieuwe aanwinst past uitstekend in die visie.” Volgens verantwoordelijke schepen Joachim Jonckheere zal het moeilijk zijn om het Berthiergeweer tegen begin april al een plaatsje te geven in het museum. “In de toekomst zal het unieke vuurwapen zeker te bewonderen zijn in het museum.”