Frans duo Lefebvre-Malfoy wint 62ste Omloop van Vlaanderen

Precies twintig jaar na de betreurde Rocco Theunissen (Nederland) heeft er opnieuw een buitenlander de Omloop van Vlaanderen gewonnen. Stephane Lefebvre behaalde in Roeselare zijn vijfde overwinning op rij en heeft de Belgische titel nu voor het grijpen.

Vrijdag nam Lefebvre geen onnodige risico’s in de regen en kon hij slechts elf seconden uitlopen op Vincent Verschueren. Maar zaterdag maakte hij op een droog wegdek het verschil en ondanks een lekke band kort voor het einde kwam hij nooit in de problemen en scoorde hij ook nog de volle buit in de Powerstage.

Podiumplaats

Vincent Verschueren en Filip Cuvelier werden, net als vorig jaar, knap tweede en waren tevreden dat ze toch enkele snelste tijden op de tabellen konden zetten. De belofte uit Malmedy, Gino Bux, vervolledigde het podium. “Ik moet nog groeien in dit soort rally’s, want de smalle, West-Vlaamse wegen hebben heel veel soorten asfalt. Ervaring is hier zeker noodzakelijk.” Niels Reynvoet en Pieter Jan Michiel Cracco deden aanvankelijk ook mee voor een podiumplaats, maar Reynvoet schoof vrijdag twee maal rechtdoor en kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken, terwijl Cracco eveneens kostbare tijd verloor in het begin van de rally.

Andy Lefevere parkeerde zijn Porsche 997 GT3 op de zesde plaats en won de RGT-categorie: “Dit was het hoogst haalbare. Vrijdag reden we lek op Rumbeke en zaterdag vielen we even stil in Beveren, maar die twee incidenten deden ons geen plaats verliezen in het klassement.” Lefevere hield verschillende R5 wagens achter zich, waaronder de V. W. Polo van tweevoudig Nederlands kampioen Erik Wevers. “Het parkoers is nog even glad als vijf jaar geleden, maar veel proeven zijn een stuk sneller geworden. Dit is iets voor specialisten.”

Masters-categorie

Kurt Boone parkeerde zijn Mitsubishi op de achtste plaats en behaalde daarmee twee uitstekende resultaten in drie weken tijd. De nieuwe Masters-categorie werd gewonnen door Bert Coene die negende werd en zijn echtgenote Petra won de damesbeker. “Op het gladde asfalt van De Ruiter lieten we ons, ondanks onze ervaring, toch vangen en gingen we rond. Maar dat was het enige tijdsverlies tijdens deze moeilijke rally. De nieuwe Masters-categorie is een leuk initiatief. De 50-plussers hebben meer ervaring en minder lef dan de jongeren. Delen van Passendale en Houthulst op topsnelheid (185 km/uur) nemen is niet iedereen gegeven.” Bij de historics was er van een echte strijd al snel geen sprake. Door het forfait van Lietaer en Syx kon Pieter Jan Maeyaert zich enkel meten met Stefaan Stouf. “Ik miste in deze rally een speelkameraad, want Stouf moest al snel aan de kant met een kapotte turbo. We hebben dan onze focus verlegd en gingen voor een toptienplaats. Dankzij enkele topvijftijden zijn we in ons opzet geslaagd. Deze BMW M3 is voor mij de ideale wagen: hij is snel, maar vergeeft niet.” Nog West-Vlamingen die zich in de kijker reden waren Gilles Pyck die opnieuw de Junior-categorie won, Ward Hanssens die aan de zijde van de Deen Casper Nielsen de Renault Clio Trophy won en Kurt Braeckevelt die de beste streekpiloot was in de M-Cup met een tweede plaats.