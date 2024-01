Frans Coussement is de Krak van Veurne: “Samen staan we sterker in de strijd tegen parkinson”

De reden waarom Frans Coussement akkoord ging om zich Krak-kandidaat te stellen, was om op die manier aandacht te krijgen voor de ziekte waar hij al jaren zelf de strijd tegen voert: parkinson. Hij maakte kennis met de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga en nam het initiatief om een lokale contactgroep in de Westhoek op te richten.

Het verging Frans zoals meerdere Parkinsonpatiënten… “Het was een zware periode op het werk in Brussel, op het einde van de legislatuur 2013/2014, toen ik geconfronteerd werd met trillingen in mijn been. Ik wijdde het aan stress, maar op den duur kon ik zelfs niet meer met de auto rijden. De symptomen verergerden, maar er ging heel wat tijd overheen voor een neuroloog de diagnose ‘Parkinson’ stelde”, vertelt Frans.

Symptomen

“Het is dan ook een ingewikkelde hersenaandoening, die zich kan manifesteren via zo’n 60-tal symptomen in verschillende gradaties. Mensen denken meestal dat Parkinsonpatiënten allemaal beven, maar dat is een misvatting. Sommige mensen kampen met spierstijfheid, trager bewegen en denken, freezing van de benen, depressie en stemmingsproblemen, slaapstoornissen… Je kunt de ziekte wel onder controle houden met medicatie, en ook veel bewegen is een belangrijke factor. Maar de medische wetenschap heeft nog altijd geen geneesmiddelen gevonden om de ziekte te genezen.”

“De strijd tegen parkinson kan ik dus niet winnen, maar ik geef de strijd niet op. Drie jaar geleden heb ik me geëngageerd als ‘proefkonijn’ voor een onderzoeksproject van de Gentse universiteit. Profs zijn ervan overtuigd dat er een relatie bestaat tussen de werking van de darmen en parkinson. Er werd ook nagegaan wat er gebeurt als je als patiënt je medicatie afbouwt of niet meer neemt… Dat was enorm lastig. Ik ben in elk geval benieuwd naar de resultaten van het project. Bij de start van de contactgroep, twee jaar geleden, waren er meteen acht mensen bereid om zich actief te engageren. “En we zien het groeien”, zegt Frans trots. “Lotgenootschap schept een band, en onze activiteiten ervaren we als verrijkend en deugddoend.”

Activiteiten

“We organiseren 8 tot 9 activiteiten per jaar, maar ook het internet, onze website en ons eigen WhatsApp-groepje zijn een handig en uitstekend communicatiemiddel. Op de eerste bijeenkomst kwam Lut Moereels van Oostende (voormalig ondervoorzitster van de Liga en parkinsonpatiënt, red.) haar verhaal doen en duiden waarvoor de Liga staat. Een politieman kwam al een keer uitleg geven over waar je met een rollator, rolstoel of scooter op de openbare weg mag, we brachten een bezoek aan ‘Mobiel Kwestie’ in Diksmuide, een orthopedisch bedrijf gespecialiseerd in mobiliteitshulpmiddelen… We organiseren wandelnamiddagen, petanque op ‘parkinson-niveau’. We gingen naar de nationale Parkinsondag in Gent waar je veel info krijgt, workshops kunt bijwonen en waar professor Bas Bloem een lezing gaf”, besluit Frans Coussement.

Wie is Frans Coussement ? Privé Frans Coussement en zijn vrouw Lut Geerardyn wonen op een boogscheut van hartje Veurne. Ze hebben twee volwassen zonen en vier kleinkinderen. Loopbaan Meer dan 15 jaar was Frans actief bij de Boerenbond. Daarna ging hij aan de slag bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, waar hij terugkeerde na een overstap van 10 jaar in het kabinet Landbouw en Visserij in Brussel. Hij was ook lang actief bij de CM en volgde de ziekteverzekering op als zelfstandige. Nu is hij met pen-sioen. Vrijetijd Omdat bewegen een belangrijke sleutel is in de strijd tegen parkinson, sport Frans zoveel mogelijk. Lopen en wandelen doet hij wanneer hij kan.