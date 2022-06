Frans bundelt geschiedenis van familie Hemeryck in twee boeken: “Ik leerde nieuwe familieleden kennen”

Frans Hemeryck bundelde de geschiedenis van zijn familie in twee boeken. Zijn broer Johnny vergezelde hem om foto’s te nemen. Frans schreef een eerste boek over de familiegeschiedenis teruglopend van 2019 tot 1820. Nu is hij klaar met het vervolg over de periode van 1750 tot 1500.

Genealogie of stamboomkunde is niet zomaar een hobby. Wie zijn stamboom wil opmaken, moet interesse hebben in geschiedenis. De juiste informatie en foto’s verzamelen, vraagt ook de nodige inspanning om vele kilometers af te leggen. Frans Hemeryck (70), gehuwd met Christine Vansevenandt, waagde zich aan het schrijven van boeken over zijn familiegeschiedenis. Zijn broer Johnny Hemeryck (76), gehuwd met Gerda Adijns, hielp hem en nam de bijhorende foto’s.

“Mijn interesse in onze stamboom begon toen ik 16 jaar was en een foto van Victor Hemeryck zag. Victor was mijn opa, maar ik heb hem nooit gekend. Hij stierf al heel vroeg. Ik begon vragen te stellen aan mijn vader over wie hij was, hoe hij was, waar hij woonde, wat zijn beroep was…”, vertelt Frans. “Ik ben er even niet mee bezig geweest toen ik mijn legerdienst moest doen. Daarna ga je trouwen en heb je weer even geen tijd meer. Nadat mijn vader overleed, ben ik opnieuw gestart. In het begin moest alles nog schriftelijk aangevraagd worden bij de gemeente. Nu is dat veel gemakkelijker. Veel is gedigitaliseerd en te vinden op internet. Toch moeten er af en toe nog eens opzoekingen gedaan worden in speciale centra, zoals in Handzame en Brugge. Daarnaast heb ik ook heel wat kilometers afgelegd om mensen te bezoeken en foto’s en verhalen te gaan bekijken.”

Opzoekingswerk

Frans schreef een eerste boek over de familiegeschiedenis teruglopend van 2019 tot 1820. Nu is hij klaar met het vervolg over de periode van 1750 tot 1500. “Er werd mij gevraagd om verder te breien op het eerste deel. Waar zouden we oorspronkelijk vandaan komen? In die periode was er in de geschriften een overheersing van het Latijn. Wat in het Nederlands stond, werd in het oud Vlaams geschreven. Niet allemaal even gemakkelijk om te ontcijferen. De opzoekingen voor het tweede boek duurden drie jaar”, vertelt Frans. Hij is elke dag bezig met het opzoekingswerk.

Het eerste boek werd een lijvig en boeiend naslagwerk van 670 pagina’s, doorspekt met heel wat oude familiefoto’s. Het tweede boek telt een 200-tal pagina’s en bevat geen foto’s, want fotografie bestond in die periode nog niet. “Ik heb heel wat verhalen en overleveringen uit de familie kunnen optekenen en gebruiken in mijn boek. Ik leerde ook heel wat nieuwe familieleden kennen”, aldus Frans.

“De familie concentreert zich vooral in de regio Houthulst, Staden/Oostnieuwkerke en Torhout met een grote concentratie in De Haan. Naast de familie in Vlaanderen zitten ook enkele takken van de familie in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland.”

Schrijfwijzen

Bij het opzoeken vond Frans verschillende schrijfwijzen van eenzelfde naam. “Vooral in de tijd van Napoleon ondervonden we een grote ommezwaai. Ook in de tijd van de Wereldoorlogen was er heel wat vernietigd, wat het opzoeken bemoeilijkte. Ik vond zeven verschillende manieren waarop de naam Hemeryck geschreven werd. Heel vaak schreef de ambtenaar van de burgerlijk stand de naam zoals hij ze hoorde. Dat zorgde ervoor dat sommige leden van hetzelfde gezin hun naam anders schreven”, vertelt Frans.

“Het boeiende aan het opmaken van een stamboom is dat je ook een kijk krijgt op de geschiedenis van de streek.” (Annie Callewaert)