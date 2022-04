Franky en Chantal uit Veurne hebben twee kinderen met een beperking en zijn ambasadeur voor de LUS-werking

Pieterjan (36) is de oudste zoon van Franky en Chantal Leune. Twee van de drie kinderen in het gezin hebben een beperking. Zoals vele ouders in hun situatie kunnen ze wel wat steun gebruiken, maar niet iedere ouder wil of durft hulp vragen. Toen ze de LUS-werking, een initiatief gesubsidieerd door het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontdekten, ging er een nieuwe wereld voor hen open.

Franky en Chantal Leune vertellen: “Onze oudste zoon Pieterjan heeft een licht mentale beperking, en is vooral heel terughoudend. De mentale beperking van onze dochter Delfien (34) is iets zwaarder, maar zij is net heel uitbundig en sociaal.”

“Martijn (28), onze jongste zoon, is normaal begaafd en kon goed zijn draai vinden, maar hij is uiteindelijk de drive geweest voor onze LUS-werking rond Pieterjan. De schrik om in de toekomst voor zijn broer en zus te moeten zorgen, zat er erg diep in. We hebben met Martijn een deal gesloten: wij zullen ervoor zorgen dat zowel PJ als Delfien hun eigen weg kunnen gaan.”

Onverwachte problemen

“Toen Delfien niet meer naar school kon, hebben we vier moeilijke jaren meegemaakt, zonder vaste structuren, zonder houvast. We vonden uiteindelijk een dagbesteding in de Milieuboerderij De Palingbeek in Ieper en een daaraan verbonden leefgroep.”

“Voor PJ kregen we al een tijdje begeleiding van Start West-Vlaanderen, met voorbereiding op zelfstandig wonen. Dat wilde hij graag, en we schreven PJ in op een wachtlijst bij sociale woningmaatschappij IJzer en Zee. Toen de sessies van Start West-Vlaanderen stopten, kon PJ meteen, zonder overgang, alleen gaan wonen, met thuisbegeleiding van vzw Vondels, met de hulp van Familiezorg en onze hulp (voor boodschappen, administratie, financieel…).”

“Zo kan hij al meer dan vijf jaar zijn eigen gang gaan. Maar er duiken wel andere problemen op. PJ vindt het moeilijk om zijn vrije tijd in te vullen, maakt onnodige uitgaven, legt onnodig overdreven afstanden af, wordt geconfronteerd met onverwachte problemen zoals een overval in zijn studio, meisjes die financieel van hem profiteren…”

Franky en Chantal kwamen in contact met lotgenoten, ouders met kinderen met een beperking die hen vertelden over de LUS-werking. Ze meldden zich aan voor een intakegesprek waar hen werd uitgelegd dat ze mensen moesten zoeken die het goed menen met PJ en bij wie hij zich goed voelt.

“Ook de mening en de keuzes van PJ zelf waren belangrijk. Daarna volgden vergaderingen, gekoppeld aan een plaats waar PJ zich goed voelt (Hoeve Paepehof) en worden thema’s als persoonsgebonden budget aangekaart…”

Koffietafel

Franky en Chantal zijn nu enthousiaste ambassadeurs van de LUS-werking, een vrijwilligersgroep die familie, vrienden, kennissen bij elkaar brengt om hun ervaringen en krachten te delen. Ze nodigen iedereen die interesse heeft uit voor een (gratis) koffietafel op 19 april om 14 uur in ’t Oud Klooster, Strandlaan 239, Sint-Idesbald Koksijde.