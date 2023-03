Franky Demon pakt uit met beleidsplan Ruimte Brugge: “Onze stad mag niet ‘verappartementiseren’”

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) wil op maandag 27 maart het ontwerp beleidsplan Ruimte Brugge ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Dat plan wil vastleggen hoe Brugge er tegen 2050 zal uitzien.

De Brugse dienst Ruimtelijke Ordening heeft na een eerste overleg met het ‘middenveld’ (ondernemers, ontwikkelaars, architecten, boeren en natuurbeschermers) vijf beleidskaders klaar.

“Daarin stippelen we uit hoe we het Brugge van 2050 stap voor stap gaan waarmaken. Het is een leidraad om de ruimte zuinig, efficiënt en slim te gebruiken de komende decennia”, legt Franky Demon uit.

Bouwshift

In feit vertaalt het stadsbestuur op die manier de Vlaamse bouwshift naar de Brugse realiteit. “De betonstop betekent niet dat we nergens meer mogen bouwen, maar het moet doordacht gebeuren, met voldoende open ruimte voor landbouw, natuur, bossen, parken en water”, aldus de urbanisatieschepen.

Het beleidsplan Ruimte Brugge wil van Brugge een meer sociaal zorgende én een klimaatrobuste stad maken. “Inbreiding is de toekomst: dichter en anders gaan wonen, zodat er voldoende groen overblijft”, zegt Franky Demon.

“Brugge moet erover waken dat de stad niet ‘verappartementiseert’. We willen het bestaande evenwicht tussen 2/3 eengezinswoningen en 1/3 appartementen behouden.”

Starterswoningen

“Creatieve woonvormen, zoals kleine starterswoningen en cohousing, worden aangemoedigd in het historisch stadscentrum, het kaaidistrict, de stationsomgeving en de deelgemeenten Sint-Michiels en Sint-Andries tot aan de Expresweg. In de andere Brugse wijken streven we niet meer naar meer woningen.”

In de woonwijken – rond de kerktoren – moeten de dagelijkse voorzieningen, zoals bakker, buurtwinkel, crèche, strijkatelier en fietsenmaker, samengebracht worden.

“Dit combineren we met openbare dienstverlening en sportzalen, zodat we warmere, zorgende buurten creëren”, vervolgt de urbanisatieschepen.

Op de ‘campussen’ – bedrijventerreinen, hogescholen en medische sites – daarentegen wil het Brugs stadsbestuur geen mix van functies. “Industrie is voor industrie. Maar er kan voor de werknemers wel een fitness of padelveld op het dak van een bedrijf”, benadrukt Franky Demon. Hij houdt bijgevolg ook vast aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen ten westen van de Blankenbergse Steenweg.

Reservegebieden

Om voldoende groene en blauwe open ruimte te behouden in Brugge zal de Stad geen onbebouwde woonuitbreidingsgebieden of reservegebieden meer aansnijden voor het bouwen van huizen.

“Daarom maken we ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor Mispelaar Zuid, de Kerkdreef Zuid, het Zuidervaartje Noord en Sint-Trudo Oost in Assebroek en voor Zeewege in Lissewege én voor de Arendstraat West in Koolkerke. Daar zal niet mogen gebouwd worden”, benadrukt Franky Demon.

In woonwijken moeten er door ontharding en vergroening ook meer open ruimtes geschapen worden. “We meten ons een groenblauwe reflex aan voor vastgoedprojecten”, zegt de schepen.

Grote transformatie

Slechts drie plekken in Brugge kunnen nog een grote ‘transformatie’ ondergaan: de stationsomgeving, het kaaidistrict en Zeebrugge. Daar wil het stadsbestuur doelgericht haar visie voor Brugge 2050 ten volle realiseren.

Maar eerst volgt, na de goedkeuring door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek van eind april tot eind juli 2023. Negentig dagen lang mogen de Bruggelingen op het plan reageren. Franky Demon hoopt nog deze legislatuur met een definitief ruimteplan te kunnen landen…