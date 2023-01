Franky Debergh is de Krak van Diksmuide: “Keiem moet een warm en gezellig dorp blijven”

Franky Debergh (66), die sociaal heel actief is, was verrast toen hij genomineerd werd. Dat hij ook daadwerkelijk Krak van Diksmuide zou worden, was voor hem nog een grotere verrassing.

“Als jongen van een jaar of acht ben ik bij de Keiemse harmonie begonnen. Het was zo dat de harmonie op dat moment op zoek was naar jongeren om mee te musiceren. Zo ben ik als trommelaar begonnen, later speelde ik bombardon wat ik nog altijd speel en intussen ben ik er voorzitter geworden. Het zit toch een beetje in het bloed: mijn ouders waren ook heel sociaal en actief bij verenigingen en ook mijn twee broers en twee zussen hebben wel sociale aanleg. Dat zet zich dan door naar onze kinderen en kleinkinderen, die ondertussen ook in het verenigingsleven zitten”, vertelt Franky.

Eer betonen

“Wielertoeristenclub IJzertrappers Keiem hielp ik, samen met een drietal personen, zo’n 15 jaar geleden oprichten. Toen we pas begonnen, hadden we een 30-tal leden, nu zijn dat er 65”, vervolgt Franky.

Ook bij de NSB is Franky actief. “Sinds 1998 ben ik actief lid van de NSB en sinds een 10-tal jaar voorzitter. We werven niet actief leden: de mensen komen vanzelf naar ons toe en op die manier hebben we op vandaag meer dan 100 leden. Sinds het overlijden van Willy Vervaecke hebben Johan Verbouw en ik de taak op ons genomen om naar diverse plechtigheden in de ruime regio, met het vaandel eer te gaan betonen. Dat doen we om beurt.”

Franky Debergh Privé Franky Debergh groeide op in Keiem, waar hij nog altijd woont samen met zijn echtgenote Jeannine David. Loopbaan Na de basisschool in Keiem trok Franky naar het VTI in Diksmuide om dan nog een jaar specialisatie automechanica te volgen. Hij ging aan de slag bij de firma Clayson. Daarna werd hij internationaal chauffeur om zijn loopbaan te eindigen bij de bouwfirma Willaert. Nu is hij met pensioen. Vrije Tijd Al 53 jaar is Franky spelend lid bij harmonie Sint-Cecilia Keiem waar hij ook al een aantal jaar voorzitter van is. Ook bij WTC De IJzertrappers is hij voorzitter, net als bij de NSB Keiem. Hij is ook bestuurslid van het Bewonersplatform en van de culturele raad. Bij het feestcomité van Keiem is hij vrijwilliger.

“Dan ben ik ook nog actief vrijwilliger bij het kermiscomité. Jaren geleden hielp ik mee aan het bouwen van onze eigen kindermolen en sindsdien help ik mee waar er klusjes moeten gedaan worden. Dat gaat van kermiskramen opstellen, het opzetten van kerstbomen, tot het rondvoeren van alleenstaande bejaarden en ’t Keikopje, het Keiemse dorpskrantje, bedelen.”

Op die manier is Franky, die nu met pensioen is, altijd druk in de weer en heel weinig thuis. Maar zijn echtgenote, Jeannine David, steunt hem in alles wat hij doet. En Franky zet zich heel graag in voor een warm en gezellig Keiem. “Ieder jaar stappen we, samen met de kleinkinderen, mee met de Vierdaagse van de IJzer. Dat is echt qualitytime voor ons. Het is mijn grote droom om in 2024, samen met een aantal vrienden, naar Compostella te fietsen.”

Genieten

“In de winter ga ik op zondag wandelen met de hond en in de zomer is dat dan met de wielertoeristen mee gaan fietsen. Ik help graag mee met om het even wie of gelijk welke vereniging. Zolang het maar iets is waar mensen iets aan hebben, waar iedereen kan van genieten. Keiem is nog één van de weinige dorpen waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen. Ik wil er dan ook mee voor helpen zorgen dat Keiem een warm en gezellig dorp blijft, waar het goed wonen is voor iedereen”, besluit Franky Debergh.