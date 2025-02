Franky (57) uit Menen krijgt nieuw leven na “mirakeloperatie” tegen parkinson: “Ik ben erg dankbaar”

Franky Claerebout (57) was graag onder de mensen als bloemist en marktkramer, maar verdween uit het West-Vlaamse marktbeeld door symptomen van parkinson. Jaren later komt hij terug buiten, zonder beven. “Dankzij een team topdokters en twee elektroden in m’n hoofd.”

“Met een vriend ging ik elke maandag iets eten. Je beeft weer, merkte hij op, en het verergerde week na week.” Daarom trok Franky Claerebout een tiental jaar terug naar de dokter. De diagnose: parkinson.

“Het klinkt misschien vreemd, maar ik vond dat slechter dan kanker”, blikt de man, intussen 57, terug. “Bij kanker was er misschien kans op genezing, bij parkinson ga je in principe alleen maar achteruit en word je afhankelijker van anderen. Mezelf scheren, kleren aandoen, naar het toilet gaan… het lukte mij allemaal niet meer. Mijn zoon moest plots voor mij zorgen.”

Afscheid markt

Als zelfstandig bloemist was Franky een vertrouwd gezicht op de markt in z’n thuisstad Menen en op andere markten in West-Vlaanderen. Door z’n vroegtijdig afscheid in 2021 verdween de zondagsmarkt in de Menense deelgemeente Lauwe, waar hij een drijvende kracht was.

“Mijn situatie zal niet meer verbeteren, al proberen dokters wel te voorkomen dat ik verder achteruitga”, verklaarde hij destijds in een afscheidsinterview. De man was marktkramer sinds zijn achttiende. “Ik ga de markten, de klanten en alles errond enorm missen”, klonk het nog.

Beven en blokkeren

“Van de ene dag op de andere moest ik ermee ophouden”, zegt hij nu. “Na jarenlang zeven dagen op zeven te werken, zat ik thuis.”

Franky had wel de intentie om nog buiten te komen en een hobby te beoefenen in het lokale voetbal. “Maar ik begon te hevig te beven en blokkeerde zelfs op bepaalde momenten. Hierdoor durfde ik jarenlang niet meer buitenkomen. De mensen zouden me aanstaren, ik was beschaamd. Uiteindelijk zat ik erg diep. Eerlijk: zonder die mirakeloperatie was ik in de Leie gesprongen.”

Elektroden

De “mirakeloperatie” blijkt diepe hersenstimulatie, een procedure waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst om zenuwaandoeningen te behandelen. Dat kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen rond bewegingsproblemen, wat resulteert in een betere levenskwaliteit en een makkelijkere uitvoering van dagelijkse activiteiten.

“Hiervoor ging ik naar de campus van AZ Delta in Rumbeke. Voel eens aan mijn hoofd, daar zitten nu twee elektroden. Je kan ze voelen aan het huidoppervlak maar ze zitten diep in mijn hersenen.”

Bevingen gestopt

Een neurostimulator, ingeplant in de borststreek, is verbonden met de elektroden. Een pulsgenerator geeft gecontroleerde elektrische impulsen af aan de elektroden, die op hun beurt abnormale zenuwactiviteit in de hersenen beïnvloeden. Zo kunnen symptomen verminderen.

“Ze beslisten met zes over zo’n operatie en vroegen of ik het zag zitten. ‘Mobejoak!’ Mijn hoofd werd helemaal opengelegd: er zaten liefst 52 haken in en de ingreep duurde 8,5 uur. Na de operatie liep ik een tijdje rond met een groot hoofdverband, precies een tulband. Vorig jaar was ik terug thuis tegen Sinterklaas. De mensen herkenden mij niet meer, ik was iemand volledig anders. De hevige bevingen waren gestopt. Ik kon zelfs weer werken met een gsm en fietsen!”

Nieuw leven

Franky komt terug buiten en bouwt aan een nieuw sociaal leven. “Ik werd vrijwilliger in de voetbalkantine van Menen. Ik doe dat graag en zo kom ik weer onder de mensen. Velen luisteren aandachtig naar mijn verhaal. Ook voor hen bleek zo’n operatie nieuw, maar dit bestaat al even en ik wil het meer onder de aandacht brengen. Het is belangrijk dat lotgenoten met donkere gedachten weten wat mogelijk is.”

De man zoekt nu een evenwicht tussen z’n ziekte en een realistisch leven. “Aanvankelijk moest ik achttien pillen nemen per dag, telkens op vaste tijdstippen. Intussen kon ik dat aantal afbouwen naar vijf pillen. De elektroden moet ik één keer per week opladen. Als ik dat niet goed zou doen, zouden ze dat zien in het ziekenhuis en dan krijg ik direct telefoon. Ik ben die topdokters dankbaar voor m’n nieuw leven.”

(TP)