Frank Verhoye gebruikt spreekrecht in Torhoutse gemeenteraad met zijn Team 8820

Tweemaal per jaar mag een burger gebruikmaken van zijn spreekrecht tijdens een zitting van de gemeenteraad. Dat heeft Frank Verhoye van de nieuwe Torhoutse burgerbeweging Team 8820 maandagavond gedaan. Hij vroeg schepen Paul Dieryckx van Vooruit om de eenoudergezinnen beter te ondersteunen met een singlevriendelijk beleid.

Vreemd genoeg antwoordde niet schepen Dieryckx op de vraagsteller, maar burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Laatstgenoemde wou het duidelijk niet tot een clash laten komen tussen Frank Verhoye en Paul Dieryckx.

Pamflet dreef spanningen ten top

Frank stelde niet zomaar een vraag, hij wou uiteraard zijn kersverse burgerbeweging Team 8820 in de kijker plaatsen en schepen Dieryckx het vuur aan de schenen te leggen. Frank en Paul, beiden uit de socialistische beweging, kunnen het al jarenlang niet met elkaar vinden. Sinds eerstgenoemde in april een pamflet verspreid heeft waarin hij laatstgenoemde zwaar belaagt, zijn de spanningen hoog opgelopen. Begin mei diende nationaal voorzitter Conner Rousseau zelfs tussenbeide te komen. Uiteindelijk werd Frank Verhoye in september uit Vooruit gezet en startte hij prompt als tegenreactie met Team 8820.

Het mocht dus geen verbazing wekken dat Frank van zijn spreekrecht gebruik wou maken, net nu Paul Dieryckx nog net schepen is. Vanaf Nieuwjaar wordt hij in die functie opgevolgd door Vooruit-partijgenote Ine Debruyne

Personenbelasting kan niet dalen

Frank Verhoye vroeg in het kader van zijn streven naar een singlevriendelijker beleid om een verlaging van de personenbelasting, meer aangepaste woonprojecten voor alleenstaanden, aandacht voor het sociaal welzijn van wie er alleen voor staat en een ruimere toepassing van het sociaal tarief.

“Een daling van de personenbelasting is in de huidige financieel moeilijke tijden uitgesloten”, antwoordde burgemeester Audenaert. “We willen wel erover waken dat de aanslagvoet gelijk blijft en dus niet stijgt. Wat de woningen betreft: we voelen inderdaad ook een stijgende nood aan kleinere, betaalbare entiteiten voor alleenstaanden. En dan is er nog het sociaal tarief, waaraan wij sowieso voor iedereen die het moeilijk heeft, al een aantal billijke correcties hebben doorgevoerd.”