Frank Vanhixe (65) zwaait Stad Gistel uit na bijna 45 jaar dienst

Stad Gistel en de technische dienst zien een gewaardeerde collega vertrekken: Frank Vanhixe gaat na bijna 45 jaar hondstrouwe dienst op pensioen. “Acht legislaturen was ik hier aan de slag”, blikt de zestiger terug. Hij blijft wel nog even actief als majoor bij de Gistelse brandweer.

Vanhixe viert deze week z’n 65ste verjaardag en trekt volgende week definitief de deur van de technische dienst achter zich dicht. Als verkeers- en veiligheidsdeskundige is hij onder meer verantwoordelijk voor signalisatievergunningen en het in gebruik nemen van het openbaar domein.

“Ik begon bij de stad te werken in 1978. Ik was toen pas afgestudeerd en ging op zoek naar een goeie job. Bij de stad was er een plek vrij en ik mocht beginnen op de administratie die bouwvergunningen en hinderlijke inrichtingen behandelde. Ach, ik heb binnen de stad verschillende functies gehad. Zo leidde ik ook even de werkliedenploeg. In totaal ben ik nu iets meer dan 44 jaar en tien maanden bij een en dezelfde werkgever aan de slag”, lacht Vanhixe. “Dat is op vandaag redelijk uitzonderlijk, hé. Ik heb nooit een andere job of carrière overwogen. Ik heb hier altijd met plezier gewerkt en alles graag gedaan. Het is een mooie rit geweest: ik heb onder zes verschillende burgemeesters gewerkt – waaronder twee keer Roland Defreyne en Bart Halewyck – en maakte in totaal acht legislaturen mee. De administratie zelf is ook sterk gegroeid van een achttal medewerkers naar bijna dertig sterke koppen op vandaag.”

Gistelse kenner

Schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld) kent Vanhixe goed.

“Ik was voor mijn schepenambt verantwoordelijke voor het containerpark en werkte 21 jaar lang met hem samen. Bij Frank stond veiligheid voorop. Wanneer er bouwwerken dienden te gebeuren of een vereniging een optocht aanvroeg, liet hij er zijn licht over schijnen. Zijn vertrek slaat een behoorlijk groot gat, want hij kende élke straat en élk openbaar gebouw in de stad. Jeroen Hap en Ilse Halewyck zullen zijn taken nu met verve invullen.”

Brandweer

Frank Vanhixe is ook bekend als majoor van de Gistelse brandweer. “Die functie doe ik nog even voort. Ik ben een ‘pompier’ in hart en nieren. Ik wil me blijvend beschikbaar stellen voor de maatschappij en ten dienste zijn voor alle inwoners.”

(TVA)