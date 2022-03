Frank Lefevre en Linda Dewitte nemen vervroegd afscheid van hun slagerij in Heule-Watermolen

Eind vorig jaar hadden Frank Lefevre en Linda Dewitte aangekondigd dat ze hun bekende slagerij in Heule-Watermolen eind maart zouden stopzetten. Uiteindelijk hebben ze zondag, een tiental dagen eerder dan gepland, met een hapje en een drankje afscheid genomen van hun klanten. Een verhoopte overnemer hebben ze niet gevonden.

“35 jaar, een mooi verhaal, een grote merci allemaal”, hadden Frank en Linda (beiden 57) op een bord geschreven bij hun slagerij in de Watermolenwal, waar de laatste klanten nog eens langsgingen en konden genieten van een hapje en een afscheidsdrankje. Dat Linda het moeilijk had en een heupprothese zich opdrong, was bekend en is een van de redenen van hun beslissing om ermee te stoppen. Maar de operatie moest vervroegd worden en dus ook het afscheid.

Geen opvolgers

De slagerij bestond meer dan 125 jaar, sinds 1896. Twee families hebben op dezelfde plaats, vlak tegenover de Sint-Godelievekerk in de Watermolen, de zaak uitgebaat. Eerst Oscar en zoon Leon Banckaert, elk ongeveer 30 jaar. In 1955 namen Aurele Lefevre en Irène Meulebrouck de slagerij over en opnieuw ruim 30 later, in 1987, was het de beurt aan Frank om zijn vader op te volgen. Frank en Linda hebben één dochter, Eline, die verpleegkundige is en opvolging kwam er dus niet.

Niettemin hoopte het koppel om een overnemer voor hun goeddraaiende zaak te vinden, maar jonge slagers die de stap durven te zetten, zijn dun gezaaid, weet Frank die nog actief wil blijven en hoopt zijn vakkennis als lesgever via Syntra West te kunnen doorgeven.

Feit is dat het zonder slagerij Frank niet meer hetzelfde zal zijn in het hartje van Heule-Watermolen. Het echtpaar Lefevre was er ook medeorganisator van het ‘nostalgisch kerstmarktje’ dat jammer genoeg twee jaar naeen door corona niet kon doorgaan. Ze verlaten de slagerij, die tot woonhuis zal worden omgebouwd, maar blijven wel op de wijk (in Kromme Olm) wonen.