Frank Dubois (52) uit de Kruisekestraat is officieel de piper van Wervik:“Oorlogen mogen nooit worden vergeten”

Tijdens een mooie plechtigheid in het stadhuis werd Frank Dubois officieel aangesteld tot Piper van Wervik. Hij is reeds jaren aanwezig als doedelzakspeler op de officiële plechtigheden van de stad Wervik. De stad liet in de geel-rode kleuren en met het stadsschild een doedelzakvaandel maken.

Frank is pipe sergeant bij de Field Mashal Haig’s Own Pipes & Drums. Dit is een herdenkings- en herinneringsmuziekgroep uit Roeselare die openstaat voor doedelzak-, drum- en klaroenspelers. De Pipe Band stapte vanaf het stadsdomein Oosthove richting het stadhuis en woonde de huldiging en aanstelling bij.

“Het is allemaal begonnen in 2002 toen Bert Goos met zijn latere vrouw vertrok op wereldreis en in aanwezigheid van familie en vrienden Henk Vandaele als doedelzakspeler hem kwam uitwuiven”, aldus Frank Dubois. “Ik vind dat zo’n emotioneel en aangrijpend moment.”

“Daar kreeg ik de smaak te pakken en volgde nadien in 2005 een jaar les in Gent. Dat was trouwens de enige plek in ons land waar dat kon. Ondertussen ben ik al vijftien jaar piper. Met twee vrienden richtte ik in 2013 de Field Mashal Haig’s Own Pipes & Drums op.”

Twee uniforms

“We zijn ongeveer met 25 leden. Sommigen komen uit Gent en Antwerpen. We zijn uniek omdat we zowel optreden in een militair uniform uit de Eerste Wereldoorlog als een zwart burgeruniform, bijvoorbeeld op een huwelijksplechtigheid. We repeteren in Roeselare. Door corona mocht dat twee jaar niet.”

Frank Dubois (52) woont in de Kruisekestraat in Wervik en is gehuwd met Angelique Gheerardyn. Hij is de papa van twee kinderen Frauke en Lennerd. Frank is leerkracht Houtbewerking aan de school Onze Jeugd Roeselare en werkt tevens als opvoeder in het internaat Oost in Ardooie.

De stad liep met het idee rond om me officieel aan te stellen tot Piper van Wervik en ik vind het alvast tof. Het is een mooie erkenning

Na de groepsfoto speelde zoon Lennerd in militair uniform de tune ‘Advancing on Wervicq’, een herinnering aan de bevrijding van Wervik. Zijn zus Frauke was drummer bij Mashal Haig’s Own Pipes & Drums maar is daarmee gestopt.

Zondagavond om 20 uur speelde Frank op de pui van het stadhuis van Wervik onder de vredesvlag ‘Amazing Grace’ om de slachtoffers en het leed dat de bevolking van Oekraïne nu meemaakt te herdenken. Hiermee staat de teller in die vijftien jaar op zo’n 730 optredens, waarvan 55 in de eigen stad.

“Wat me tijdens plechtigheden ook aangreep was het verleden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog”, zegt Frank. “Oorlogen mogen nooit worden vergeten en dat is mijn drijfveer. De stad liep met het idee rond om me officieel aan te stellen tot Piper van Wervik en ik vind het alvast tof. Het is een mooie erkenning.”

Tuin Pardoen

“Naast ereburgers, onze Belleman, de Tabaksfee en haar eredames hebben we nu ook officieel de ‘Piper van Wervik’,” aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).

Frank is aanwezig op onder meer de herdenking van de Slag om Geluwe en de Wapenstilstand. Ook op andere herdenkingsmomenten is hij een vast fenomeen. Alvast bedankt voor de jaren van inzet.”

Frank Dubois mocht het Gulden Boek van de stad ondertekenen en kreeg ook een herinneringsdiploma. Na de ontvangst in het stadhuis speelde de Mashal Haig’s Own Pipes & Drums nog enkele nummers in de tuin van woonzorgcentrum Het Pardoen.