Frank Deleu genoemd tot ereburger van Menen: “Gelijk waar ik ook was, droeg ik de stad in mijn hart”

Menen heeft er een nieuwe ereburger bij. Geboren en getogen Menenaar Frank Deleu mag zich trots nestelen tussen de ereburgers: Jozef Deleu, Willy Spillebeen, Willem Vermandere, Frederik Van Lierde, Hein Vanhaezebrouck, Johan Tahon, Serge Berten en Jenny Bradley-Serruys.

De 70-jarige Belgische beiaardier, orkestleider, arrangeur en radioproducer stak ook nooit zijn liefde voor Menen onder beiaardstoel of banken. “Ik ben geboren in 1952 naast het postkantoor in het klooster. Mijn ouders hadden een apotheek rechtover het belfort. Als kind hoorde ik toen al vanuit mijn bed de mooie en betoverende klanken komende uit een, voor mij, magisch instrument”, vertelt Frank.

Dit magisch instrument was niet meer of minder de mooie beiaard, ‘zingend’ dankzij de virtuoze vingers van destijds stadsbeiaardier Gislain Pouseele. Gebeten door nieuwsgierigheid werd de jonge knaap steeds meer aangetrokken tot dit op en top Belgisch instrument. “Na mijn middelbare studies aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen behaalde ik in 1975 het licentiaat in de kunstgeschiedenis, specialisatie musicologie, aan de Rijksuniversiteit Gent. Van 1972 tot 1975 dirigeerde ik ook het Gents universitair studentenkoor. Ik volgde vooral met veel aandacht de lessen aan de Beiaardschool in Mechelen, alsook privélessen bij Eugeen Uten en in 1980 werd ik eerste laureaat van de internationale beiaardwedstrijd in Dijon”, zegt Frank.

Lovende woorden

De kersverse ereburger is vol lof over de eigenste beiaard. “Met 49 klokken gehuld in een kleine 5 ton heeft onze beiaard ‘maar’ een kleinere tot normale omvang. Er bestaan veel grotere beiaards met soms wel één klok van meer dan 5 ton. Je zou er in principe onze beiaard kunnen in verbergen. In Amerika kan het uiteraard allemaal niet groter en ‘bigger’ genoeg zijn. En het is nu niet omdat ik van Menen zelf ben, maar wij hebben één van de mooiste en zuiverste beiaards waarop ik ooit op mocht spelen. Samen met mijn collega beiaardier, Jean-Pierre Hautekiet, heb ik hier ooit nog een ‘quatre-mains’ CD opgenomen. Alsook de mooiste luisterplaats mag onze stad met fierheid aanvinken”, legt Frank uit. Geen wonder dat Frank hier 34 jaar beiaardier is willen zijn.

Muziekdictee

Als beiaardier werkte Frank met verve vele opdrachten af zoals onder andere: stadsbeiaardier van Menen (1979-2013), stadsbeiaardier van Izegem (1983-1990), adjunct-stadsbeiaardier van Brugge (1984-2008), stadsbeiaardier van Kortrijk (1985-2009), stadsbeiaardier van Brugge (2008-2017) en stadsbeiaardier van Damme (2009-2022). Hij deed vele concertreizen in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen, Portugal, Luxemburg en Ierland. “Eén van de mooiste herinneringen was in 2010 in Brugge waar ik het instrument mocht inspelen tijdens een groot muziekdictee. Ook een opname voor Klara, genaamd ‘Iedereen Klassiek’, waar ik toen honderd kinderen uitgerust met belletjes op de beiaard mocht begeleiden, staat vooral in het geheugen gegrift”, weet Frank.

In de Belgische Beiaardiersgilde was Frank opeenvolgend secretaris, ondervoorzitter en redacteur en vervolgens bestuurslid van de Vlaamse Beiaardvereniging. In 2018 werd hij zelf erelid van de Poolse Beiaardvereniging en ontving de medaille van de stad Gdansk uit handen van burgemeester Pawel Adamowicz. En sinds 2023 is hij dirigent van het Banjo Orkest van Menen. “Ik volgde er toen Jacques Lecluyze op. Ik speelde vroeger ook banjo, dus ik ken dit instrument heel goed. Met ons Banjo Orkest plannen we iedere twee jaar een reis naar het buitenland”, aldus Frank.

VRT

Frank was ook lange tijd verbonden aan de VRT. “Ik was er producer Dienst Ernstige Muziek, producer bij Radio 2 West-Vlaanderen, hoofd van Radio 2 West-Vlaanderen, intendant van het VRT Filharmonisch Orkest en Koor en op Klara was ik verantwoordelijk voor Klara Continuo”, zegt Frank.

De titel ereburger werd door deze ‘bezige bij dus dubbel en dik verdiend. “Deze titel wordt onder enkele voorwaarden verleend door de gemeenteraad. Het ereburgerschap van de stad Menen wordt toegekend aan een natuurlijk persoon, die als burger van de stad Menen door een bijzondere verdienste aan de stad een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft gegeven én die ook als persoon een grote faam en aanzien heeft verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling. Deze titel wordt niet zomaar toegekend, wij hebben dit eerst aangevraagd bij enkele deskundigen van het vak. En daarna polsen we ook bij het cultuurforum.”, legt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem uit.

Iedereen was vol lof toen ze hoorden van deze benoeming. “Ik leerde hem kennen toen ik hier startte en vandaag ben ik in de wolken met Frank zijn ereburgerschap”, weet Griet.

“Fier”

Het is voor Frank dé mooiste afsluit van een rijkgevuld muzikaal palmares. “Het is voor mij een soort dankbaarheid die ik met open armen ontvang. Ik ben altijd fier geweest op onze stad. Het was steeds met met een grote eer dat ik hier gastbeiaardiers uitnodigde. Gelijk waar ik ook was, privé maar vooral beroepshalve, droeg ik steeds Menen in mijn hart. Bedankt voor dit ereburgerschap”, besluit Frank. (NVH)