Frank Clarysse is de nieuwe dirigent bij KH De Woudfanfare: “Onmiddellijk al een vuurdoop”

Frank Clarysse staat voortaan aan het roer bij KH De Woudfanfare. Eind vorig jaar nam de vorige dirigent ontslag. De zoektocht naar een nieuwe dirigent duurde niet lang, de laatste week van december kon de nieuwe dirigent al aan de slag.

Frank Clarysse (56) is de partner van Sarah Verschaeve en woont in Moorslede. Het gezin telt drie kinderen. “Ik kijk er al minstens tien jaar naar uit om voor een orkest te staan, maar door mijn job was dat tot nu toe niet haalbaar”, vertelt Frank. “Ik heb wel voeling met de gemeente door mijn familielid Henri-Jean Clarysse, neuropsychiater en politicus in Houthulst. Hij was schepen in de gemeente en zelfs een jaar dienstdoend burgemeester.”

“Nu ben ik dirigent van zowel de jeugdfanfare als van de grote broer, de fanfare, met al meteen een aperitiefconcert in de Muziekdoos als vuurdoop. Tijd voor een nieuw repertorium had ik dus niet en we hebben het programma verklankt, dat nog door de vorige dirigent werd aangebracht. Ik vind het superbelangrijk om verzorgd te spelen. De interpretatie van de muziek moet een evenwicht brengen tussen ontspannen en goed werken met de muzikanten en hen een goed gevoel geven, het is een toffe groep.”

Inspraak muzikanten

Na zijn studies aan de academie in Ieper ging Frank naar het Conservatorium in Gent en behaalde later zijn master in Brussel. “Ik geef les koper in de academies van Ieper en Roeselare, ben daar ook orkestmuzikant, was gedurende 25 jaar bij het Symfonisch Orkest van Vlaanderen en speel nu nog altijd bij het Orchestre des Champs-Élysées, een orkest dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van muziek op authentieke instrumenten.”

“Met deze groep wil ik, in samenspraak met de muzikanten en het bestuur, een gevarieerd programma kiezen. De muzikanten zullen dus inspraak hebben in de keuze van de muziek. Er zullen verschillende soorten muziek worden aangeboden en wat de hele groep niet zo tof vindt, wordt afgeschreven. Ik ben hier nog maar pas en moet nog ondervinden waar de voorkeur naar uitgaat.”

“De harmonie beschikt over een lokaal waar veel korpsen enkel kunnen van dromen”

“Er is voldoende werk voorhanden voor harmonie. Verder is het ook wel leuk om samen te werken met solisten, koor, … Wandelconcerten zijn belangrijk binnen de gemeenschap om evenementen op te fleuren, maar in het algemeen zijn de muzikanten minder gemotiveerd om dit te doen”, gaat Frank verder.

De Woudfanfare bestaat uit een drieluik: het trommelkorps, de jeugdharmonie en de harmonie. Het is belangrijk dat elke groep op de concerten op de voorgrond treedt. Er is hier ook een goede jeugdwerking en het is uiteraard de bedoeling die jeugd te laten doorstromen naar de harmonie. Het instaporkestje, dat bestaat uit kinderen vanaf het eerste leerjaar, doet in het eerste concert nog niet mee. Daarvoor is het nog te pril, maar het is wel de bedoeling hen aan volgende evenementen te laten deelnemen.”

Volle agenda

“Nu zitten we nog niet op volle bezetting, maar we gaan er wel naartoe. Ik ben heel content! Waar ik ook erg tevreden over ben, is de locatie. De harmonie beschikt hier over een bijzondere repetitieruimte, waar veel korpsen enkel van kunnen dromen. Een mooi lokaal waar ook het concert plaatsvindt omdat de ruimte en de akoestiek zich hiertoe lenen.”

Het is de bedoeling meerdere concerten te geven. “De agenda staat al volgeboekt voor het hele jaar. Het is belangrijk om vooruit te kijken. Als dirigent is het noodzakelijk te weten waar je naartoe moet, om zo de repetities goed voor te bereiden en de muzikanten degelijk te begeleiden. De repetities hebben plaats op vrijdag in De Muziekdoos op de Vrijetijdscampus in Houthulst. Het instaporkestje repeteert van 18 uur tot 18.45 uur, de jeugd van 19 tot 20 uur en de harmonie van 20.15 tot 22 uur.”